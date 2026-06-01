Ucrania golpea el corazón petrolero de Rusia con un ataque de drones a gran profundidad

Las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que su territorio recibió más de 200 drones de ataque y señuelo que ocasionó represalias para los dos países.

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“Según datos preliminares, a las 8:30, la Defensa antiaérea había derribado o neutralizado 212 drones enemigos tipo Shahed, ‘Gerbera’, ‘Italmas’ y otros modelos en el norte y el este país”, indicó el comunicado.

Posteriormente, los drones ucranianos atacaron instalaciones de infraestructura petrolera en varias regiones de Rusia.

La primera fue la ciudad Sarátov, ya que fue alcanzada por un dron y recibió un impacto en una refinería de petróleo, de las más grande de la gasífera del Volga-Ural.

Cabe resaltar que la refinería petrolera impactada es parte de la compañía Rosneft, encargada de trabajar siete millones de crudo al año.

El gobernador regional ruso, Román Busargin, fue el encargado de anunciar los daños, donde reiteró el impacto de instalaciones de infraestructuras dañadas, sin detallar mucho más.

Asimismo, Ucrania confirmño el ataque. “En la noche del 31 de mayo, los operadores del primer centro independiente de las Fuerzas de Sistemas No tripulados, en coordinación con las Fuerzas de Operaciones Especiales, la Dirección Principal de Inteligencia y otras unidades llevaron con éxito un ataque contra la refinería de Sarátov”.

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Por otro lado, Aleksandr Sokolov, gobernador del Óblast de Kirov en Rusia, anunció un ataque matinal con drones contra “una empresa en el distrito de Urzhum”, lo que ocasionó “un incendio” sin muertos ni heridos.

Ante el anuncio, las fuerzas militares de Ucrania también confirmaron ese ataque y aseguraron que “alcanzaron un nodo clave de los mayores oleoductos que conecta Siberia con Europa”.

Finalmente, el evento se presentó después de que Ucrania pidiera más misiles a Estado Unidos.