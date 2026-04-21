“Es toda una sociedad que vive bajo la injusticia”: exprisionero político ante las nuevas medidas de excarcelación del régimen venezolano

El pasado lunes, el régimen venezolano a cargo de Delcy Rodríguez anunció que bajo su sistema judicial aplicará “medidas alternativas a la privación de la libertad” para 51 presos políticos, sin entregar detalles de la identidad de los afectados.

Una medida que ha despertado rechazo, ya que esta no implica la libertad absoluta, pues algunos de los excarcelados continuarán siendo sometidos a la dictadura chavista. Lo cual deja ver que la ley de amnistía aprobada hace dos meses sigue siendo selectiva y limitada.

Ante esta situación, el programa La Mañana de NTN24 habló con: Juan Freites, miembro del partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, y expresionero político venezolano.

Frente a las medidas alternativas a la privación de la libertad expuestas por el régimen, Freitas manifestó que “es importante que haya libertad y libertad plena para todos. Es importante recalcar que no es una ley de amnistía seleccionable, según características que nadie conoce”.

Para el invitado, “si en verdad hubiera un propósito de reconciliación para el país” y una “transición”, el régimen a cargo de Delcy Rodríguez debería brindar “libertad plena para todos los presos políticos que aún se mantienen en la mazmorra del régimen” sin excepción alguna.

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Asimismo, hizo un llamado frente a los “retardos procesales” que muchos presos políticos enfrentan desde hace más de un año, pese a tener sus “boletas de excarcelación” y aún continúan encarcelados y sin un juicio que les permita “comprobar la verdad”.

Para Juan Freitas, esto no es un llamado con tinte político, sino que “hay que entender que es toda una sociedad que vive bajo la injusticia y ayer fue la muestra cuando simplemente anuncian a 50 personas, cuando sabemos que son más de 500 que aún están tras las rejas”.

Freitas, que estuvo detenido de manera arbitraria por parte del régimen, quien lo mantuvo sometido a tortura, señaló que estar privado de la libertad de manera injusta es como “estar muerto en vida, ya que no tienes esperanzas de que puedas salir”.

Ante los hechos en los que perdió la vida un preso político en el rodeo IV, indicó que esto es una muestra de que “no ha cambiado nada (…) en el fondo siguen siendo los mismos haciendo lo mismo”.

Dejo claro que, para que en “Venezuela inicie verdaderamente una transición”, es necesario que se “convoquen a elecciones libres para que la justicia pueda llegar, según lo manda la Constitución y las leyes”.

Por último, hizo un llamado a los Estados Unidos, para que no solo se centre en la parte económica, sino que también preste atención a la situación de los presos políticos en su país.