Repsol recupera el control de sus operaciones petrolíferas en Venezuela y prevé triplicar la producción en tres años

La gran empresa energética española Repsol anunció este jueves que alcanzó un acuerdo con Caracas para "retomar el control de las operaciones" petrolíferas en Venezuela e "incrementar su producción" hasta un 50% en un año.

El presidente Donald Trump había prohibido operar en el sector petrolero venezolano a empresas extranjeras como medida de presión económica contra el gobierno presidido entonces por Nicolás Maduro, pero tras capturar a Maduro en una operación militar en enero, revocó la medida y concedió nuevas licencias, una de ellas a Repsol.

El acuerdo "permitirá retomar el control de las operaciones en el activo de petróleo de Petroquiriquire" e "incrementar su producción de petróleo en el país", explicó la empresa española en un comunicado.

Repsol está "preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en el país en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos tres años", si se siguen "dando las condiciones necesarias", agregó.

El acuerdo se firmó con el Ministerio de Hidrocarburos del régimen de Delcy Rodríguez y la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y "se enmarca en la licencia general emitida por la Administración estadounidense", explicó la compañía.

Este sector es el principal activo del país, con las mayores reservas mundiales de crudo, pero ha quedado muy mermado tras la dictadura chavista.

En 2025 llegó a producir 1,2 millones de barriles diarios, un hito frente a los 300.000 barriles extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.

Repsol afirmó asimismo que el acuerdo garantiza "los mecanismos de pago", sin más detalles. Venezuela mantiene una deuda de varios miles de millones de dólares con Repsol y con el grupo italiano Eni.

Según datos de la compañía española, la producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día.