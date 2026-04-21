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Carlos Vives

Así suena la histórica colaboración de Carlos Vives y Juan Luis Guerra en la que participó un ícono del vallenato fallecido hace casi dos años

abril 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Carlos Vives y Juan Luis Guerra - Foto EFE
Carlos Vives y Juan Luis Guerra - Foto EFE
Carlos Vives se encuentra de gira internacional con su 'Tour Al Sol 2026' que incluye presentaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y Ecuador.

'Buscando el mar' es la nueva canción del ícono colombiano Carlos Vives hecha junto al gran referente musical nacido en República Dominicana, Juan Luis Guerra.

Se trata de la primera colaboración entre los dos artistas que retoma una historia del pasado y habla sobre la búsqueda, la nostalgia y la libertad.

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El sencillo tiene un significado especial para Carlos Vives, pues en él quedó plasmada la última interpretación de acordeón de su compañero Egidio Cuadrado, ícono del vallenato, antes de su partida hace casi dos años.

Inspirada en el libro 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez, la canción fue creada por Vives, Carlos Gardel y Hugo Huertas como un homenaje al escritor colombiano, que tomó como punto de partida la historia del personaje de Macondo, que buscaba ansiosamente el mar, metáfora que se utilizó para transmitir la libertad.

"Durante la construcción de la canción surgió la intención de trabajar con el maestro Juan Luis Guerra, a quien se le envió la idea, la cual fue recibida con entusiasmo, sumándose junto a su 440 al resultado final de esta mezcla entre su alegría característica y la nostalgia de los personajes de Macondo", dijo Carlos Vives citado en un comunicado sobre el lanzamiento.

Lo que comenzó como una idea bajo el título 'La ciénaga del tiempo', que se refería a la ciénaga como el delta del río grande del Magdalena, se transformó en 'Buscando el mar' cuando Juan Luis Guerra se sumó al proyecto y propuso el nombre, según se informó en la comunicación.

"He admirado la música y la carrera de Carlos por muchos años, al igual que la música colombiana. Ya era necesario hacer esta colaboración entre Carlos y yo. Este es el momento y el tema perfecto para cantar juntos", compartió Juan Luis Guerra.

La colaboración incluye una mezcla de ritmos caribeños, pop y una instrumentación con percusiones, guitarras y piano.

"Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está en esta barca perdida en la soledad / Yo sigo buscando el mar y tu corazón no está, como quisiera en la vida volver a empezar", dice el coro del esperado trabajo musical.

El lanzamiento está acompañado de un videoclip musical conceptual, que incluye fotos del pasado y presente de ambos artistas junto con la letra de la canción e imágenes que generan nostalgia.

Este, además, es el segundo adelanto de 'El Último Disco', que será el nuevo álbum de Carlos Vives, quien antes de 'Buscando el Mar' presentó 'Te Dedico', cuyo video fue protagonizado por su hijo Pedro Vives.

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Actualmente, el doble ganador del Grammy anglo, se encuentra de gira internacional con su 'Tour Al Sol 2026', que ya sumó sus primeras presentaciones 'lleno total' en Toronto y Montreal, seguido por múltiples ciudades en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y Ecuador.

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