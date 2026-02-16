Elon Musk muestra la impresionante vista que tienen los astronautas desde el espacio en la nave espacial Dragon

El magnate Elon Musk publicó un video en su red social X donde muestra cómo se ha acoplado la nave espacial Dragon de SpaceX, la cual aterrizó en la Estación Espacial (EEI) el 14 de febrero.

VEA TAMBIÉN Estas son las impresionantes imágenes del cráter gigante en Marte que revela huellas de una antigua colisión o

La nave que presume Musk incluye variantes importantes como Crew Dragon, tripulado y Cargo Dragon de carga, la capsula ha sido diseñada especialmente para transportar astronautas y suministros a la EEI y órbita baja.

La aeronave Dragon ostenta la capacidad de ser reutilizadas en al menos cinco vuelos, con motores Draco para maniobras especiales.

No obstante, el video de Musk se cruza con el comienzo oficial de la misión Crew-12, quien remplazara a la Crew-11, integrada por astronautas de la NASA, quienes fueron evacuados tras una emergencia médica de uno de sus tripulantes.

El despliegue de la nave con los astronautas marca un paso importante, puesto que desde el vehículo se obtiene una mejor imagen de la superficie de la Tierra y proporciona acceso fiable al espacio, investigación y desarrollo.

En ese contexto, la misión de los astronautas será estudiar las bacterias que causan neumonía para mejorar los tratamientos cardiovasculares, asimismo, investigar cómo las características físicas pueden afectar el flujo sanguíneo durante los vuelos espaciales.

“La investigación que esta tripulación realizará a bordo de la estación espacial impulsa tecnologías cruciales para la exploración del espacio profundo, a la vez que ofrece beneficios reales aquí en la Tierra”, expresó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

No obstante, agradeció el trabajo conjunto de la agencia espacial y la organización de Musk: “Agradezco a los equipos de la Nasa y SpaceX, cuya disciplina, rigor y resiliencia hicieron posible este lanzamiento. Asumimos estas misiones con una clara comprensión del riesgo y lo gestionamos con responsabilidad para que podamos seguir expandiendo la presencia humana en la órbita baja terrestre mientras nos preparamos para nuestro próximo gran salto a la Luna y, de ahí, a Marte”.