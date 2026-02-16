NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Elon Musk

Elon Musk muestra la impresionante vista que tienen los astronautas desde el espacio en la nave espacial Dragon

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Espacio | Foto Canva
Espacio | Foto Canva
La nave Dragon de SpaceX presenta una cúpula de cristal, proporcionando una vista panorámica del espacio.

El magnate Elon Musk publicó un video en su red social X donde muestra cómo se ha acoplado la nave espacial Dragon de SpaceX, la cual aterrizó en la Estación Espacial (EEI) el 14 de febrero.

o

La nave que presume Musk incluye variantes importantes como Crew Dragon, tripulado y Cargo Dragon de carga, la capsula ha sido diseñada especialmente para transportar astronautas y suministros a la EEI y órbita baja.

La aeronave Dragon ostenta la capacidad de ser reutilizadas en al menos cinco vuelos, con motores Draco para maniobras especiales.

No obstante, el video de Musk se cruza con el comienzo oficial de la misión Crew-12, quien remplazara a la Crew-11, integrada por astronautas de la NASA, quienes fueron evacuados tras una emergencia médica de uno de sus tripulantes.

El despliegue de la nave con los astronautas marca un paso importante, puesto que desde el vehículo se obtiene una mejor imagen de la superficie de la Tierra y proporciona acceso fiable al espacio, investigación y desarrollo.

En ese contexto, la misión de los astronautas será estudiar las bacterias que causan neumonía para mejorar los tratamientos cardiovasculares, asimismo, investigar cómo las características físicas pueden afectar el flujo sanguíneo durante los vuelos espaciales.

o

“La investigación que esta tripulación realizará a bordo de la estación espacial impulsa tecnologías cruciales para la exploración del espacio profundo, a la vez que ofrece beneficios reales aquí en la Tierra”, expresó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

No obstante, agradeció el trabajo conjunto de la agencia espacial y la organización de Musk: “Agradezco a los equipos de la Nasa y SpaceX, cuya disciplina, rigor y resiliencia hicieron posible este lanzamiento. Asumimos estas misiones con una clara comprensión del riesgo y lo gestionamos con responsabilidad para que podamos seguir expandiendo la presencia humana en la órbita baja terrestre mientras nos preparamos para nuestro próximo gran salto a la Luna y, de ahí, a Marte”.

Temas relacionados:

Elon Musk

Espacio

SpaceX

Nave Espacial

Sistema Solar

Planeta Tierra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están en una celda 2x2 con solo una cama de cemento y una letrina": denuncian crudas condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
CATNLF | Foto NASA
Nasa

La NASA prueba una tecnología que podría reducir drásticamente el consumo de combustible en aviones comerciales

Blue Origin | Foto: AFP
Blue Origin

Empresa aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos tendrá su propia red de satélites para internet a finales de 2027 para competir con Amazon y SpaceX

Artemis II se encuentra en la Plataforma de Lanzamiento 3 del Edificio de Ensamblaje-Foto: AFP
Nasa

En Vivo: la NASA traslada el cohete lunar a plataforma de lanzamiento antes de la misión Artemis II, en una maniobra que puede durar 12 horas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aerolínea - Foto referencia: Canva
Aerolíneas

Aerolínea anuncia ser la primera en diseñar un plan para reconectar ruta entre Estados Unidos y Venezuela

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"Ya basta de las órdenes de Washington": el mensaje de Delcy Rodríguez contra la administración de Donald Trump

Ejercicios militares | Foto Canva
OTAN

La OTAN pone en marcha su ejercicio más visible de 2026 con 10.000 militares

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump reacciona al encuentro con Petro: "Estamos trabajando en varias cosas, incluidas las sanciones"

Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se conoce el primer eliminado del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

Tormenta invernal en EE. UU. - NWS
Tormenta invernal

"Tómense esta tormenta en serio": fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada ya han cubierto gran parte del centro-sur de EE. UU.

Nayib Bukele | Foto EFE
Nayib Bukele

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre