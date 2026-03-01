NTN24
Domingo, 01 de marzo de 2026
Domingo, 01 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump advierte al régimen de Irán tras amenaza de fuerte respuesta: "No lo hagan, los golpearemos con una fuerza que nunca antes han visto"

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - AFP
Donald Trump - AFP
El mandatario republicano se pronunció a través de las redes sociales sobre la situación en Medio Oriente y advirtió al régimen de Irán si tomaba represalias un día después de la muerte de la cabeza del régimen, Alí Jamenei.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al régimen de Irán tras la amenaza de una fuerte respuesta por los ataques llevados en conjunto con Israel y en los que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas del régimen declararon que iban a atacar con fuerza este domingo, un día después de confirmarse la muerte de Jamenei.

o

“Irán acaba de declarar que van a golpear muy fuerte hoy, más fuerte que nunca. Sin embargo, es mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza que nunca antes se había visto”, escribió el mandatario norteamericano.

Junto a Israel, Washington lanzó el sábado la denominada `Operación Furia Épica´ para, según dijo Trump, "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

La campaña militar, que siguió a una masiva acumulación de fuerza militar en Medio Oriente nunca vista desde la invasión de Irak en 2003, terminó con la muerte de Jamenei, confirmó el domingo la televisión estatal iraní.

o

Desde entonces, el régimen de Irán ha tomado represalias ejecutando ataques en todo el Golfo, incluso en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, y cerca de bases militares regionales de Estados Unidos.

Hasta el momento, Trump ha dicho que los bombardeos por su parte continuarán "mientras sea necesario" y señaló que el asesinato de Jamenei da a los iraníes su "mayor oportunidad" de tomar el poder del régimen actual.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos

Israel

Irán

Bombardeos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Los actos brutales del régimen de Irán que llevaron a Estados Unidos e Israel a intervenir militarmente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Cabeza del régimen iraní, Alí Jamenei - Foto EFE
Alí Jamenei

Murió el tirano del régimen iraní Alí Jamenei, confirmó el presidente Trump: "una de las personas más malvadas de la historia ha muerto"

Ali Jamenei, líder supremo de Irán (EFE)
Irán

¿Por qué es tan importante para EE. UU. e Israel la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei?

Ataques de Irán a Israel - Foto referencia: EFE
Israel - Irán

Así viven en Israel los contraataques ejecutados por parte del régimen de Irán

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Imágenes de la Operación Furia Épica contra Irán. (X de CENTCOM)
Ataque al régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de impresionantes unidades militares usadas en ataques contra el régimen de Irán y de objetivos destruidos

Más de Actualidad

Ver más
Foto: EFE
Donald Trump

EE. UU. lanza alerta de seguridad a sus ciudadanos en Cuba: "prepárese para cortes de electricidad prolongados: Mantenga los teléfonos y baterías portátiles cargados"

Ola De Frio y Calor - Foto Canva
Ola de calor

Calor récord a nivel global y olas de frío en el norte: así comenzó 2026

Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez dijo que fue "invitada" a Estados Unidos y se pronunció sobre el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores: "Son inocentes"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira - Foto EFE
Shakira

Desbanca a artista mexicano: Shakira rompe récord Guinness gracias a ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

"Crecí con esos valores": Djokovic sobre el acto de honestidad que tuvo durante uno de sus partidos en el Abierto de Australia que causa furor

Luis Díaz y Christian González - Fotos: AFP
Luis Díaz

"Gracias por representar a Colombia": el mensaje de Luis Díaz al colombiano que jugará el Super Bowl

Grupo Niche con Shakira en 2025 - Foto EFE
Grupo Niche

Mencionaron hasta al equipo de fútbol: Grupo Niche lanza canción dedicada a una ciudad colombiana a propósito de importante festividad

Foto: EFE
Donald Trump

EE. UU. lanza alerta de seguridad a sus ciudadanos en Cuba: "prepárese para cortes de electricidad prolongados: Mantenga los teléfonos y baterías portátiles cargados"

Ola De Frio y Calor - Foto Canva
Ola de calor

Calor récord a nivel global y olas de frío en el norte: así comenzó 2026

Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez dijo que fue "invitada" a Estados Unidos y se pronunció sobre el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores: "Son inocentes"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre