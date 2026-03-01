Donald Trump advierte al régimen de Irán tras amenaza de fuerte respuesta: "No lo hagan, los golpearemos con una fuerza que nunca antes han visto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al régimen de Irán tras la amenaza de una fuerte respuesta por los ataques llevados en conjunto con Israel y en los que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas del régimen declararon que iban a atacar con fuerza este domingo, un día después de confirmarse la muerte de Jamenei.

“Irán acaba de declarar que van a golpear muy fuerte hoy, más fuerte que nunca. Sin embargo, es mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza que nunca antes se había visto”, escribió el mandatario norteamericano.

Junto a Israel, Washington lanzó el sábado la denominada `Operación Furia Épica´ para, según dijo Trump, "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

La campaña militar, que siguió a una masiva acumulación de fuerza militar en Medio Oriente nunca vista desde la invasión de Irak en 2003, terminó con la muerte de Jamenei, confirmó el domingo la televisión estatal iraní.

Desde entonces, el régimen de Irán ha tomado represalias ejecutando ataques en todo el Golfo, incluso en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, y cerca de bases militares regionales de Estados Unidos.

Hasta el momento, Trump ha dicho que los bombardeos por su parte continuarán "mientras sea necesario" y señaló que el asesinato de Jamenei da a los iraníes su "mayor oportunidad" de tomar el poder del régimen actual.