Domingo, 01 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Netanyahu anuncia intensificación de ataques contra el régimen de Irán tras misil que mató a nueve personas en Israel

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
El primer ministro israelí confirma ofensiva ampliada sobre Teherán mientras Irán ataca bases en países del Golfo Pérsico con balance de muertos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo desde el cuartel general militar en Tel Aviv que los ataques contra el régimen iraní "se intensificarán en los próximos días", horas después de que un misil balístico iraní impactara la ciudad de Beit Shemesh, causando al menos nueve muertos.

"Acabo de terminar una reunión con el secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor y el director del Mossad, he dado instrucciones para continuar la campaña", declaró Netanyahu.

o

El mandatario confirmó que las fuerzas israelíes ya están "golpeando ahora en el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor y esto solo irá en aumento en los próximos días".

El proyectil iraní golpeó una zona residencial y un refugio antibombas en Beit Shemesh, ciudad ubicada al oeste de Jerusalén. Equipos de emergencia y rescate continúan trabajando en el lugar para atender a los heridos y buscar posibles víctimas entre los escombros.

Agencias de noticias reportan que parte de la sede de la Radio y Televisión Nacional de Irán fue alcanzada en ataques en Teherán este domingo como parte de la ofensiva israelí.

Netanyahu reveló: "Ayer eliminamos al dictador Jamenei, junto con él eliminamos a decenas de altos cargos del régimen opresor".

El primer ministro israelí destacó la colaboración con Estados Unidos: "Contamos con la ayuda de Estados Unidos, de mi amigo el Presidente de Estados Unidos Donald Trump y del Ejército Estadounidense. Esta unión de fuerzas nos permite hacer lo que llevo 40 años deseando hacer, golpear al régimen del terrorismo en su punto débil".

Pero la ofensiva iraní se extendió más allá de Israel. Las fuerzas del régimen de Irán dispararon misiles balísticos y drones hacia instalaciones militares en Bahrein, donde se reportaron explosiones en la capital Manama y áreas cercanas a la base de la quinta flota de Estados Unidos.

o

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait también fueron atacados. En Abu Dhabi, una persona de origen pakistaní murió y otras siete resultaron heridas en un incidente en el aeropuerto.

El Ministerio de Defensa de Emiratos informó sobre el ataque con drones iraníes contra un almacén en la base naval de Al-Salam, que provocó un incendio sin víctimas.

Qatar interceptó 65 misiles balísticos y 12 drones, aunque dos misiles alcanzaron la base aérea de Al-Udeid y un dron golpeó un radar de alerta temprana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar declaró que se reservaba "el derecho de responder bajo el derecho internacional".

El aeropuerto de Dubái cerró temporalmente, afectando a viajeros en Alemania y otras partes del mundo que buscaban rutas alternativas. Aeronaves que volaban hacia Medio Oriente recibieron orden de regresar. El aeropuerto internacional de Dubái y el emblemático hotel Burj al Arab sufrieron daños durante los ataques de represalia iraníes.

