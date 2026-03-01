Imágenes muestran barcos atacados en el Estrecho de Ormuz en Medio Oriente

Agencias de seguridad marítima reportaron que tres barcos fueron atacados en el Estrecho de Ormuz en medio de la ola de ataques en Medio Oriente que involucran a fuerzas de Estados Unidos, Israel y el régimen de Irán, y que ya cumple su segundo día.

Según reportó la agencia de seguridad marítima británica UKMTO a través de un comunicado, un barco que estaba frente a la costa de Omán fue "alcanzado por un proyectil desconocido sobre la línea de flotación".

Añadió que, "aunque inicialmente se informó que la sala de máquinas estaba en llamas, ahora se ha informado que el incendio está bajo control".

UKMTO dijo que, en un incidente separado, otro barco fue "alcanzado por un proyectil desconocido que provocó un incendio". Sin embargo, precisó que "el fuego ha sido extinguido y el barco tiene la intención de continuar su viaje".

Por su parte, la empresa de seguridad marítima privada Vanguard Tech informó que el segundo buque, un petrolero, se encontraba aproximadamente a 17 millas náuticas al noroeste de Mina Saqr en los Emiratos Árabes Unidos.

Posteriormente, UKMTO reportó que otro proyectil "explotó muy cerca de un buque", según indicó, a 35 millas náuticas al oeste de la ciudad emiratí de Sharjah.

Afirmó que toda la tripulación estaba "sana y bien".

La televisión estatal del régimen iraní dijo que un petrolero se estaba "hundiendo" tras ser golpeado cuando transitaba por el Estrecho de Ormuz, importante cruce marítimo para el transporte mundial que fue cerrado en medio de los bombardeos.

"El destino del petrolero culpable que fue impactado mientras intentaba pasar ilegalmente por el Estrecho de Ormuz es que ahora se está hundiendo", informó la televisión estatal del régimen, sin dar más detalles.

El cierre del cruce marítimo fue anunciado el sábado por la Guardia Revolucionaria de Irán, señalando que era peligroso.

La situación en Medio Oriente tiene expectante al mundo entero luego que Estados Unidos e Israel atacaron objetivos del régimen en Irán, matando al líder supremo Alí Jameneí, así como otras altas cabezas.

El asesinato de la cabeza del régimen conllevó a la Guardia Revolucionaria a amenazar con la operación "más feroz" de la historia contra Israel y las bases de Estados Unidos, ubicadas en países del Golfo.

Ante ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al régimen a no hacerlo argumentando una "fuerza que nunca antes han visto".