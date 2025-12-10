"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Clara Machado, hermana de María Corina Machado, habló en La Mañana de NTN24 sobre el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder democrática y que fue recibido por su hija Ana Corina Sosa en Oslo.

"Ha sido demasiado hermoso todo, mira, con muchísima emoción, con muchísimo orgullo, obviamente pensando en ella", expresó Clara al referirse al momento en que observó la imagen de su hermana en la ceremonia.

La familiar de Machado destacó que, durante su discurso, su sobrina "encarnó cada una de las palabras, las sintió, las vivió por todos los venezolanos".

"María Corina nunca pierde el foco, nunca pierde la fe, nunca pierde la esperanza y nunca pierde la sonrisa. El premio mayor es que todos nos abracemos en Venezuela", afirmó.

Además, enfatizó un mensaje de confianza para los venezolanos: "Sé que ella va a cumplir su promesa. María Corina nunca rompe una promesa, y creo que eso está más algo que tenemos que llevarnos hoy en el corazón. Seguirá luchando hasta que Venezuela sea libre".

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela, dijo este miércoles por medio de un discurso pronunciado en la ceremonia del Nobel de la Paz por su hija, Ana Corina Sosa Machado, que Venezuela ha estado preparándose "para una transición ordenada hacia la democracia".

Aunque Machado no logró llegar a la ceremonia de entrega de su premio, otorgado por el Comité Noruego del Nobel, sí llegará a Oslo, según informó el Instituto por medio de un audio en el que se escucha a la líder democrática.

"El pueblo venezolano no se rinde. Durante estos dieciséis meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia", rezaba el discurso de Corina Machado.