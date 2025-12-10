"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo dijo este miércoles en entrevista con La Mañana de NTN24 durante el marco de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 que "se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad", en referencia a la venezolana María Corina Machado.

Luego de la ceremonia en Noruega, Álvarez, cercana a Machado y simpatizante de su lucha por la democracia en Venezuela, resaltó su trabajo a lo largo de estos años enfrentando al régimen de Nicolás Maduro, que fue fuertemente criticado por Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, durante su discurso.

"Es un discurso extraordinario en términos de pedagogía democrática porque acaba con la falacia idea de que el apaciguamiento es lo que asegura la tranquilidad, el sosiego y la paz en las sociedades, y no es verdad, el apaciguamiento y los procesos de diálogo lo que han hecho es perpetuar al régimen, la violencia y la represión", aseguró Álvarez.

Para la diputada es importante que Europa y el resto del mundo "tomen nota" de lo que el Comité Noruego del Nobel ha destacado en el trabajo de Corina Machado. "La lección que ella ha dado y la lección que los venezolanos han dado nos sirven a todos los demócratas del mundo".

El decir la verdad y "llamar a las cosas por su nombre" fue otra de las cualidades que Álvarez resaltó de la líder democrática venezolana. "Cuando una dictadura empieza a formarse, hay que denunciarlo, desmontarlo y movilizar a la gente para frenarlo cuanto antes", precisó.

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad, a alguien que jamás ha entrado en la trampa de los falsos diálogos, y eso es subversivo, da vuelta completamente a la narrativa y coloca las cosas exactamente en su sitio, con la verdad", concluyó la diputada española.