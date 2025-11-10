El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

El despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales, cerca de Venezuela, avanza con la destrucción de múltiples embarcaciones que presuntamente transportaban drogas.

Según información oficial, el despliegue naval de la Administración del presidente Donald Trump contra el narcotráfico deja aproximadamente veinte embarcaciones y más de setenta personas abatidas en las últimas semanas.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el coronel retirado de la Armada de Estados Unidos, Eric Rojo, analizó las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

"Lo más importante de todo es crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla, a los carteles de la droga, a Petro y todos aquellos que participan en la promoción y desarrollo y distribución de drogas", dijo Rojo.

Por otro lado, el excoronel indicó que las Fuerzas Armadas constantemente necesitan entrenarse y argumentó que el despliegue no es un gasto innecesario.

"Mandar un mensaje que ya no se va a tolerar el tráfico de drogas (...) el equipo que tenemos es suficiente para detectar prácticamente cualquier cosa", comentó.

Rojo descartó una invasión terrestre en cualquier país de la región a menos que ocurra "un ataque directo" o "una provocación".