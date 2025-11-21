NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Luis Miguel

Así se vivió el momento en el que Luis Miguel y sus músicos resultaron lastimados de los oídos en pleno concierto

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Luis Miguel, cantante - Foto: EFE
Con más de 42 años de carrera, es sabido que Luis Miguel sufre de tinnitus (o acúfenos), que es la percepción de un zumbido constante en los oídos.

Durante un concierto del cantante Luis Miguel quedó registrado un momento de angustia que protagonizaron tanto el artista como sus músicos.

o

El intérprete de ‘La incondicional’, junto con sus colaboradores, cerraban tema musical cuando se les vio haciendo gestos de dolor.

La razón: un problema técnico en los auriculares de quienes se encontraban tocando sobre tarima, lo cual es competencia de la producción que acompaña al apodado cariñosamente como ‘el sol de México’.

Aunque la situación no pasó a mayores, en redes, muchos fanáticos de ‘Luismi’ mencionan que lo sucedido es bastante peligroso, pues podría ocasionar lesiones permanentes en los oídos.

¿Por qué los cantantes llevan auriculares en los conciertos?

Los auriculares que usan los cantantes y músicos en conciertos se llaman monitores intrauditivos o in-ear monitors (IEMs). Son dispositivos que les permiten escuchar una mezcla de sonido personalizada de la música, sus propias voces e instrumentos sin tener que depender de los monitores de piso (grandes altavoces en el escenario).

o

Esto les ofrece una mezcla más clara, protege su audición del alto volumen del concierto y les permite escuchar otras señales como el metrónomo o pistas pregrabadas.

A su vez, los sistemas modernos para mezclar audio para monitores y sala usan tecnología como redes de audio digital sobre Ethernet (como Dante o AVB), que son robustas, pero pueden generar ruido similar al de "lluvia" o "siseo" si hay problemas de conexión, como pérdida de paquetes de datos, cables defectuosos, o interferencias electromagnéticas.

Este ruido es conocido como "noise floor" o piso de ruido y puede manifestarse de diferentes maneras, desde un siseo de alta frecuencia hasta “clics” o "pops".

Esta condición, que puede ser resultado de la exposición prolongada a ruidos fuertes, como los de sus conciertos, lo ha llevado a tomar tratamientos y a ser muy cuidadoso con su audición.

o

Allegados al cantante sostienen que precisamente por su condición, Luis Miguel exige al máximo en cada show a sus ingenieros de sonido.

