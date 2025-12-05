La tierna pregunta que hizo el hijo de J Balvin sobre el nombre artístico del cantante que enternece las redes

El cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin ha logrado hacerse un nombre en el mundo con sus éxitos musicales.

El paisa, conocido mundialmente y quien además ha posicionado muy bien su marca, es considerado uno de los más grandes del género urbano.

Sin embargo, su nombre artístico, es un misterio para una de las personas más importante de su vida: su hijo Río.

El hijo del intérprete de ‘Rojo’ se ha vuelto viral en redes sociales luego de que hiciera una adorable pregunta sobre el nombre artístico de su padre.

Valentina Ferrer, modelo y pareja de J Balvin, compartió en su cuenta de TikTok el momento en el que Río le pregunta: “¿por qué a veces la gente le dice a mi papá J Balvin?”.

Ante la adorable e inocente pregunta, Ferrer le responde a su hijo que es porque así lo conoce la gente porque así se llama en su trabajo.

“Porque lo conocen a tu papá por el trabajo. Ese es el trabajo de tu papá”, le asegura la modelo argentina.

En redes los usuarios han aplaudido la inocencia del niño porque señalan que “le da normalidad” en su vida al cantante.

“Imagínate ser hijo de J Balvin y no saber todavía que eres hijo de J Balvin”, “Rio enterándose que su papá es uno de los más grandes en la industria de la música”, “Y ni decir cuando se entere que su mamá Es Valentina Ferrer”, son algunos de los otros comentarios.

Hace unos meses, el hijo de Balvin enterneció las redes con su reacción al darse cuenta de que su papá es una estrella musical.

Durante el concierto del colombiano en Atlanta en el State Farm Arena como parte de su gira ‘Back to the Rayo Tour’ el niño, de tres años, pudo darse cuenta del impacto que tiene su papá en miles de personas.