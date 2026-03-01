Qatar suspendió el fútbol hasta nuevo aviso debido a la actual situación de seguridad en la región tras la muerte de Ali Jamenei

La Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) anunció este domingo que las actividades futbolísticas de su nación se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso.

Todo esto teniendo en cuenta la actual situación que se vive en Medio Oriente, tras las represalias del régimen de Irán hacía varias naciones del Golfo, tras las muertes de su cabeza, Ali Jamine, y varios miembros, en medio de la “Operación Furia Épica” entre los Estados Unidos e Israel.

“La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto desde hoy y hasta nuevo aviso”, expresó la QFA por medio de sus canales oficiales.

Asimismo, dio a conocer que, a medida que se vaya manejando la situación, se informará de manera oportuna el día que reanudarán las competencias futbolísticas.

“Las nuevas fechas de reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación”, indicó la Asociación de Fútbol de Qatar.

En ese sentido, la Finalísima 2026, el torneo de fútbol internacional que reúne al campeón de la Eurocopa y al ganador de la Copa América, en este caso España y Argentina, que son los vigentes campeones de las respectivas competencias internacionales, se encuentra en vilo frente a la disputa del juego que se tiene programado para el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail.

Cabe destacar que Qatar ha sido una de las naciones del Medio Oriente, junto a Israel, de las más afectadas con las represalias del régimen iraní, luego de la operación militar en conjunto entre los Estados Unidos e Israel en la que fueron dados de baja Ali Jameneí y varios miembros de su círculo.

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait también fueron atacados. En Abu Dhabi, una persona de origen pakistaní murió y otras siete resultaron heridas en un incidente en el aeropuerto.

El Ministerio de Defensa de Emiratos informó sobre el ataque con drones iraníes contra un almacén en la base naval de Al-Salam, que provocó un incendio sin víctimas.

Por su parte, informo que Qatar interceptó 65 misiles balísticos y 12 drones, aunque dos misiles alcanzaron la base aérea de Al-Udeid y un dron golpeó un radar de alerta temprana.