NTN24
Domingo, 01 de marzo de 2026
Domingo, 01 de marzo de 2026
Estadio Lusail, de Doha, Qatar - Foto: AFP
Estadio Lusail, de Doha, Qatar - Foto: AFP
Fútbol

Qatar suspendió el fútbol hasta nuevo aviso debido a la actual situación de seguridad en la región tras la muerte de Ali Jamenei

marzo 1, 2026
Por: Natalya Baquero González
De momento, el juego de la Finalísima 2026, entre España y Argentina, que se tiene programada para finales de marzo en territorio catarí, es una incertidumbre.

La Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) anunció este domingo que las actividades futbolísticas de su nación se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso.

Todo esto teniendo en cuenta la actual situación que se vive en Medio Oriente, tras las represalias del régimen de Irán hacía varias naciones del Golfo, tras las muertes de su cabeza, Ali Jamine, y varios miembros, en medio de la “Operación Furia Épica” entre los Estados Unidos e Israel.

La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto desde hoy y hasta nuevo aviso”, expresó la QFA por medio de sus canales oficiales.

Asimismo, dio a conocer que, a medida que se vaya manejando la situación, se informará de manera oportuna el día que reanudarán las competencias futbolísticas.

“Las nuevas fechas de reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación”, indicó la Asociación de Fútbol de Qatar.

En ese sentido, la Finalísima 2026, el torneo de fútbol internacional que reúne al campeón de la Eurocopa y al ganador de la Copa América, en este caso España y Argentina, que son los vigentes campeones de las respectivas competencias internacionales, se encuentra en vilo frente a la disputa del juego que se tiene programado para el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail.

Cabe destacar que Qatar ha sido una de las naciones del Medio Oriente, junto a Israel, de las más afectadas con las represalias del régimen iraní, luego de la operación militar en conjunto entre los Estados Unidos e Israel en la que fueron dados de baja Ali Jameneí y varios miembros de su círculo.

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait también fueron atacados. En Abu Dhabi, una persona de origen pakistaní murió y otras siete resultaron heridas en un incidente en el aeropuerto.

El Ministerio de Defensa de Emiratos informó sobre el ataque con drones iraníes contra un almacén en la base naval de Al-Salam, que provocó un incendio sin víctimas.

Por su parte, informo que Qatar interceptó 65 misiles balísticos y 12 drones, aunque dos misiles alcanzaron la base aérea de Al-Udeid y un dron golpeó un radar de alerta temprana.

Temas relacionados:

Fútbol

Qatar

Suspensión

Ataque al régimen de Irán

Alí Jamenei

Selección de España

Selección Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Los actos brutales del régimen de Irán que llevaron a Estados Unidos e Israel a intervenir militarmente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Cabeza del régimen iraní, Alí Jamenei - Foto EFE
Alí Jamenei

Murió el tirano del régimen iraní Alí Jamenei, confirmó el presidente Trump: "una de las personas más malvadas de la historia ha muerto"

Ali Jamenei, líder supremo de Irán (EFE)
Irán

¿Por qué es tan importante para EE. UU. e Israel la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei?

Ataques de Irán a Israel - Foto referencia: EFE
Israel - Irán

Así viven en Israel los contraataques ejecutados por parte del régimen de Irán

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Imágenes de la Operación Furia Épica contra Irán. (X de CENTCOM)
Ataque al régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de impresionantes unidades militares usadas en ataques contra el régimen de Irán y de objetivos destruidos

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la Selección Colombia- Foto: AFP
Selección Colombia

Delantero de la Selección Colombia jugará en el fútbol ruso en medio polémicas que han acompañado el último año de su carrera

Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Exentrenador que ganó la Champions con el Real Madrid apuntó contra Cristiano Ronaldo y aseguró que no es un genio como "Messi, Maradona o Ronaldo Nazario"

Lionel Scaloni, entrenador argentino - Foto: EFE
Argentina

Más dolores de cabeza para Scaloni: Delantero campeón del mundo con la 'albiceleste' se lesionó y es duda para la Finalissima

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán / FOTO: EFE
Ataque al régimen de Irán

¿Qué viene después de este primer ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán?

María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado dice que cree que habrá elecciones en Venezuela "en nueve o diez meses"

Sergei Lavrov y Bruno Rodríguez | Foto AFP
Régimen cubano

Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia arremetió contra EE. UU. por la presión sobre Cuba: “que se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad"

Príncipe Andrés, hermano del Rey Carlos III - Foto: EFE
Príncipe Andrés

El rey Carlos III dice estar dispuesto a brindar la información necesaria sobre el príncipe Andrés ante denuncias por su relación con Epstein

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Aranceles

Estados Unidos empezó a aplicar los aranceles que Trump anunció en respuesta a la Corte Suprema: ¿en cuánto quedaron?

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Régimen venezolano

“Tengo temor porque el régimen es experto en dilatar temas”: Héctor Schamis sobre el futuro de la transición en Venezuela

Complejos nucleares de Irán | Foto Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional
Irán

Imágenes satelitales revelaron que Irán está trabajando en “instalaciones nucleares y de misiles”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre