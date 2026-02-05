Lula da Silva dice que el regreso de Maduro y Cilia Flores "no es la preocupación principal" al referirse a la situación en Venezuela

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió este jueves a la situación en Venezuela, un mes después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses durante una operación en Caracas.

“Hay que dejar que ellos resuelvan sus problemas”, declaró el jefe de Estado brasileño durante una entrevista para el medio UOL de su país.

Al ser consultado sobre si hay algo que hacer para que Maduro y su esposa regresen a Venezuela, Lula da Silva fue enfático en afirmar que esa no es “la preocupación principal” que recae sobre la situación en el país sudamericano.

“La preocupación principal es que haya la oportunidad de fortalecer la democracia de Venezuela”, resaltó.

A su vez, indicó que una de las prioridades debe ser “el pueblo de Venezuela” y que “ocho millones de personas que están afuera puedan volver”.

En ese sentido, preguntó: “¿Hay condiciones para que la democracia sea respetada efectivamente?”, al tiempo que lanzó una serie de preguntas ante la situación en Venezuela bajo el régimen de Delcy Rodríguez, quien fue designada presidente encargada luego de la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

“¿Lo que está en juego es si la gente mejorará la vida del pueblo? No, ¿si vamos a generar puestos de trabajo? No”, señaló.

“Lo que está en juego es si PDVSA volverá a producir 3,7 millones de barriles de petróleo diarios”, añadió.