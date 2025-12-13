NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Nicmer Evans

El SEBIN se llevó detenido nuevamente al comunicador Nicmer Evans, quien transmitió en vivo cuando llegaron por él a su casa

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicmer Evans, comunicador y politólogo venezolano / FOTO: Captura de video
En una transmisión en vivo por redes sociales, Nicmer Evans confirmo que el SEBIN había llegado a su casa y lo solicitaba para una entrevista.

Este sábado se conoció que una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se llevó detenido al politólogo y comunicador Nicmer Evans, quien ya había sido detenido en 2020 y liberado tras 51 días.

El propio Nicmer Evans confirmó a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales la llegada del SEBIN a la puerta de su casa: “Quiero informarles que en estos momentos en la puerta de mi casa está una comisión identificada como del SEBIN, dicen que van a realizar una entrevista y yo voy a ir voluntariamente”.

“Esperemos a ver cuáles son las consecuencias de esto, ya había habido algunas advertencias de esto”, complemento el también director del medio Punto de Corte.

Por último, dijo en su video: “Voy a dar la cara, no tengo nada que temer, la libertad de expresión es así y quienes la defendemos estamos permanentemente dispuestos a dar la cara, mi familia estará informando cualquier cosa que pase en este sentido, muchísimas gracias”.

Vecinos de Nicmer Evans grabaron y publicaron videos en redes sociales desde las afueras de la vivienda del comunicador que dejan ver el carro al que se subió el politólogo y que pertenece al SEBIN como lo dijo el afectado.

Temas relacionados:

Nicmer Evans

Venezuela

SEBIN

Detención

