NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente Trump anuncia que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad"

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
El mandatario estadounidense se pronunció a través de su red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores se encuentra cerrado en su totalidad.

o

Trump, en una publicación en Truth Social, escribió: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores".

La semana pasada, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtió a las aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar Venezuela.

De acuerdo con la entidad reguladora, el "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en el país o sus alrededores" representan un riesgo para el tráfico aéreo en la región.

Tras esto, plataformas de monitoreo de vuelos como Flightradar24 empezaron a mostrar cómo se despejaba rápidamente el espacio aéreo de Venezuela, mientras que varias aerolíneas internacionales confirmaron la suspensión de sus vuelos hacia este país.

Entre las aerolíneas que suspendieron sus vuelos están Avianca (Colombia), Gol (Brasil), TAP Air (Portugal), Iberia (España), Latam Airlines (Colombia-Chile), Turkish Airlines (Turquía), Estelar (España), Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica), Air Europa y Plus Ultra.

Por su parte, el régimen venezolano revocó los derechos de operación a seis importantes aerolíneas internacionales que habían suspendido sus vuelos al país tras la advertencia de la FAA.

El pronunciamiento hecho por el presidente estadounidense este sábado llega en momentos en que la presión de Washington sobre el régimen de Maduro se ha intensificado, con una presencia militar histórica en el Caribe sur, alianzas con países de la región y advertencias constantes desde el Gobierno Trump hacia el narcotráfico y el Cartel de los Soles.

Precisamente, este viernes, el New York Times señaló que el presidente Donald Trump habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro.

Según el medio, que cita a fuentes cercanas al asunto, Trump y Maduro discutieron una posible reunión entre ellos en medio de la incesante presión que ejerce Estados Unidos.

o

La llamada telefónica, en la que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, ocurrió días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), indicó el diario estadounidense.

No obstante, a pesar de estos contactos, la presión ordenada por Trump ha seguido incrementándose, con sobrevuelos militares muy cerca de las costas de Venezuela y el incremento de la presencia militar en la zona.

Los funcionarios del Gobierno han afirmado que su objetivo es impedir el tráfico de drogas, pero también han dejado claro que quieren ver a Maduro fuera del poder, posiblemente por la fuerza.

Además, el propio presidente Trump ha anunciado que pronto se llevarán a cabo operaciones en tierra contra objetivos del narcotráfico.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Cartel de Los Soles

Donald Trump

Nicolás Maduro

Narcotráfico

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Foto X: @SouthCom
Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue en el Pacífico de Estados Unidos que revela detalles inéditos fue documentado en miniserie de reconocida plataforma

Polonia

Polonia advierte a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela

Donald Trump/ Jeffrey Epstein -Fotos AFP
Caso Epstein

Sale a la luz nueva información revelada por demócratas que vuelve a vincular a Donald Trump con caso Epstein: la Casa Blanca respondió

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La fecha 19 de la Liga BetPlay Clausura 2025 fue aplazada - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

No habrá jornada de Liga Betplay el fin de semana: Dimayor aplazó la fecha 19 para que los equipos lleguen al día a la penúltima jornada del campeonato

Daniel Muñoz

Figura de la selección Colombia será baja ante Australia por temas familiares

Foto X: @SouthCom
Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue en el Pacífico de Estados Unidos que revela detalles inéditos fue documentado en miniserie de reconocida plataforma

La demócrata Abigail Spanberger, ganadora en elecciones de gobernación en Virginia. (AFP)
Elecciones

Demócratas ganaron las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey en primera prueba electoral de Trump tras el inicio de su segundo mandato

Polonia

Polonia advierte a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello: "Quien pide invasión de su país está renunciando a la nacionalidad"

Nicolás Maduro y Vladímir Putin - Foto AFP
Vladímir Putin

Entra en vigor el Acuerdo Estratégico entre Rusia y Venezuela aunque la administración Putin niega la ayuda militar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre