Presidente Trump anuncia que "el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores se encuentra cerrado en su totalidad.

Trump, en una publicación en Truth Social, escribió: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor, consideren el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores".

La semana pasada, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtió a las aerolíneas sobre una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar Venezuela.

De acuerdo con la entidad reguladora, el "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en el país o sus alrededores" representan un riesgo para el tráfico aéreo en la región.

Tras esto, plataformas de monitoreo de vuelos como Flightradar24 empezaron a mostrar cómo se despejaba rápidamente el espacio aéreo de Venezuela, mientras que varias aerolíneas internacionales confirmaron la suspensión de sus vuelos hacia este país.

Entre las aerolíneas que suspendieron sus vuelos están Avianca (Colombia), Gol (Brasil), TAP Air (Portugal), Iberia (España), Latam Airlines (Colombia-Chile), Turkish Airlines (Turquía), Estelar (España), Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica), Air Europa y Plus Ultra.

Por su parte, el régimen venezolano revocó los derechos de operación a seis importantes aerolíneas internacionales que habían suspendido sus vuelos al país tras la advertencia de la FAA.

El pronunciamiento hecho por el presidente estadounidense este sábado llega en momentos en que la presión de Washington sobre el régimen de Maduro se ha intensificado, con una presencia militar histórica en el Caribe sur, alianzas con países de la región y advertencias constantes desde el Gobierno Trump hacia el narcotráfico y el Cartel de los Soles.

Precisamente, este viernes, el New York Times señaló que el presidente Donald Trump habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro.

Según el medio, que cita a fuentes cercanas al asunto, Trump y Maduro discutieron una posible reunión entre ellos en medio de la incesante presión que ejerce Estados Unidos.

La llamada telefónica, en la que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, ocurrió días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), indicó el diario estadounidense.

No obstante, a pesar de estos contactos, la presión ordenada por Trump ha seguido incrementándose, con sobrevuelos militares muy cerca de las costas de Venezuela y el incremento de la presencia militar en la zona.

Los funcionarios del Gobierno han afirmado que su objetivo es impedir el tráfico de drogas, pero también han dejado claro que quieren ver a Maduro fuera del poder, posiblemente por la fuerza.

Además, el propio presidente Trump ha anunciado que pronto se llevarán a cabo operaciones en tierra contra objetivos del narcotráfico.