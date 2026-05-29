El senador Bernie Moreno se reunió con Daniel Noboa antes de llegar a Colombia para observar las elecciones: hablaron de cooperación en materia de seguridad

El senador republicano Bernie Moreno llevó a cabo un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito el pasado 26 de mayo, en el Palacio de Carondelet.

Durante la reunión, el congresista estadounidense y el mandatario ecuatoriano abordaron temas relacionados con la cooperación bilateral con los Estados Unidos, con la finalidad de hacerle frente a los grupos criminales que operan en la región.

De acuerdo con la información compartida este viernes, por medio de la red social X de la presidencia de Ecuador, el centro de la conversación fue la “cooperación bilateral en seguridad, lucha contra el crimen organizado transnacional y narcoterrorismo”.

Asimismo, indicaron que durante el encuentro también hablaron sobre el “intercambio comercial y temas de interés común entre Ecuador y Estados Unidos”.

Bernie Moreno destaca a la nación ecuatoriana como un gran aliado para EE. UU.

El senador republicano, de origen colombiano, resaltó a la nación sudamericana como una de las grandes aliadas de la región para la administración de Trump en la lucha contra las organizaciones criminales.

“Para mí es importantísimo venir aquí, porque no tenemos en América Latina un mejor amigo que Ecuador. Lo que está haciendo el presidente Noboa para acabar con los criminales que traen a los narcotraficantes a los Estados Unidos, es increíble la cooperación que tenemos con Ecuador”, dijo el legislador norteamericano en un video publicado en Instagram por la presidencia de Ecuador.

Moreno recalcó que sería muy bueno que “el resto de América Latina” cooperara para la “seguridad de Ecuador”, un mensaje que iría para Colombia.

Por último, señaló que la nación sudamericana tiene en los Estados Unidos a “un presidente que sabe lo importante que es hacer que la gente salga para adelante”.

Cabe resaltar que Bernie Moreno será uno de los observadores internacionales en las elecciones presidenciales de Colombia que se llevarán a cabo el próximo domingo 31 de mayo.