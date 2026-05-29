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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Donald Trump

Revelan que Trump solo aceptará un acuerdo con el régimen de Irán que respete sus "líneas rojas" tras reunión de dos horas

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Así lo dio a conocer una fuente anónima de la Casa Blanca.

Donald Trump solo suscribirá un acuerdo de paz con Irán que cumpla con sus condiciones, según reveló una fuente anónima de la Casa Blanca a la agencia AFP.

Cabe resaltar que tras el mandatario norteamericano sostuvo este viernes una reunión de dos horas con sus asesores para discutir un posible trato y en redes sociales advirtió que tomaría una decisión final.

La reunión en la Sala de Situación duró aproximadamente dos horas. "El presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas", dijo el funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

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Más temprano se conoció que el régimen de Irán y Estados Unidos habrían alcanzado un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente. El documento, que debe ser validado por el presidente Donald Trump, extendería el alto el fuego por 60 días y establecería un marco para negociar una paz duradera.

Fuentes de Estados Unidos confirmaron informes divulgados por el medio de comunicación Axios, en las que se indicaba que las partes alcanzaron un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

De acuerdo con lo propuesto en el marco, el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz no tendría restricciones, incluidos pagos o intimidaciones.

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Además, el régimen islámico retiraría todas las minas en un plazo de 30 días y Estados Unidos levantaría su bloqueo naval a puertos del régimen si se reanuda el tránsito por el estratégico cruce marítimo, según los informes.

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