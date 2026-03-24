"La Fuerza Aérea Colombiana no despliega aeronaves que puedan ser consideradas chatarras": analista sobre el avión Hércules C-130 accidentado en Putumayo

El Ejército Nacional de Colombia confirmó este martes desde la sala de crisis instalada en Putumayo que ya fueron encontrados los cuerpos desaparecidos en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, según información obtenida por Noticias RCN.

Tras el hallazgo, las fuerzas militares informaron que la cifra de fallecidos ascendió a un total de 70, cuatro más que los que había comunicado el Ministerio de Defensa horas antes.

El analista y consultor colombiano en temas de defensa Erich Saumeth rechazó categóricamente que el avión Hércules C-130 accidentado en Colombia pueda considerarse "chatarra", refutando declaraciones del presidente Gustavo Petro.

"La Fuerza Aérea Colombiana no despliega aeronaves que puedan ser consideradas chatarras, como tampoco la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército, ni el Servicio Aéreo de la Policía Nacional", afirmó Saumeth, destacando que incluso “Estados Unidos opera aeronaves de modelos más antiguos que el avión siniestrado”.

El experto explicó que el Hércules C-130 donado por Estados Unidos en 2020, aunque fabricado en la década de los 50, recibió un mantenimiento mayor en 2023 bajo certificación del fabricante. "Este avión particular fue sometido a un proceso de mantenimiento mayor en el 2023, muy riguroso, porque son procesos certificados por el fabricante", señaló.

Colombia opera este tipo de aeronaves desde 1968 y ha desplegado un total de nueve unidades. Saumeth enfatizó que, si estos aviones fueran inapropiados para volar, "no tendría sentido que la FAC lo empleara para evacuar los heridos del accidente anterior".

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Respecto a las causas del accidente, explicó que "evidentemente, el avión sufre este siniestro por una pérdida de potencia, que se manifiesta en el sonido de los diferentes videos que han sido publicados", aunque aclaró que las circunstancias exactas solo se conocerán tras el análisis de la caja negra.

El experto mencionó diversas hipótesis bajo investigación, incluyendo la posibilidad de que un dron hubiera estado accidentalmente en la línea de vuelo, provocando una maniobra brusca.

"Inteligencia de la Fuerza Aérea evaluó la posibilidad de que una aeronave remotamente tripulada hubiese sobrevolado en la línea de vuelo de manera accidental", indicó.

Sobre la renovación de flotas, el analista reconoció la necesidad, pero señaló limitaciones presupuestarias. "Colombia no tiene la suficiente capacidad para adquirir todos los medios que se necesiten", explicó, recordando inversiones recientes por más de 3,000 millones de dólares en cazas de combate.