Gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano habló por primera vez con su esposa: "Le permitieron la llamada después de 445 días aislado"

El gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano desde hace más de un año, Nahuel Gallo, se comunicó este jueves por primera vez con su familia tras permanecer 445 días incomunicado.

Lo hizo con su esposa de origen venezolano, María Alexandra Gómez, quien se encontraba en ese momento en los estudios de Radio del Plata de Argentina visibilizando la situación de Gallo.

Mientras se encontraba en la entrevista con la radio de Buenos Aires, Gómez recibió la llamada de su esposo que se encuentra recluido en la cárcel El Rodeo 1, a las afueras de la capital venezolana.

“Amor, gordo, gordo, ¿cómo estás?”, se escucha decir a su esposa.

VEA TAMBIÉN Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido el gendarme argentino Nahuel Gallo o

Minutos después, Alexandra Gómez reveló algunos detalles de la conversación que mantuvo con su marido, preso del régimen desde el 6 de diciembre de 2024 cuando pasaba por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander en la frontera con Colombia.

“Nahuel me llamó, le permitieron la llamada después de 445 días aislado e incomunicado”, relató su esposa.

“Creo que el pedido hoy en día tiene que ser más fuerte que la libertad inmediata y que regrese pronto a casa. Está muy esperanzado y lleno de mucha ilusión”, añadió.

A su vez, señaló que Gallo quería hablar con su hijo, pero se encontraba en el jardín al momento de la llamada. “Quería hablar con el gordo y le dije que el gordo estaba en el jardín”, dijo.

VEA TAMBIÉN Desconfianza en Delcy Rodríguez, apariciones pregrabadas y fiestas de fin de año más íntimas: así fueron los últimos días de Maduro antes de su captura o

Nahuel Gallo también preguntó por su mamá y por su abuelo. La familia de Nahuel Gallo mantiene la esperanza de que el gendarme argentino pueda ser liberado en los próximos días en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano y el proceso de excarcelaciones tras la promulgación de la cuestionada ley de amnistía.