Jueves, 19 de febrero de 2026
México

México pide extradición de empresarios de EE. UU. por contrabando de combustible

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de una persona esposada - Canva
El caso estalló en septiembre pasado cuando las autoridades mexicanas decomisaron miles de litros de combustible que había ingresado ilegalmente al país.

México solicitó la extradición de empresarios de Estados Unidos investigados por contrabando de combustible, informó el jueves la presidente Claudia Sheinbaum, al ser consultada sobre un caso de corrupción que involucra a altos mandos de la marina mexicana.

Este caso estalló en septiembre pasado cuando las autoridades mexicanas decomisaron miles de litros de combustible que había ingresado ilegalmente al país. Ya entonces la mandataria dijo que había "empresarios en las carpetas de investigación".

"Son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México y hay solicitud de extradición de algunos empresarios", señaló la mandataria este jueves en su habitual rueda de prensa al ser consultada sobre el tema.

Entre los empresarios señalados por este delito en informes de prensa está la familia Jensen, a la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa de asociarse con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mexicano.

o

Cuestionada sobre si se solicitó la extradición de estos empresarios, Sheinbaum contestó: "Entre otros".

Las autoridades detuvieron en septiembre de 2025 a un vicealmirante, cinco marinos, exfuncionarios de aduana y empresarios que conformaban una red criminal, vinculada también al robo de estos productos en el país.

El vicealmirante arrestado tuvo un alto cargo en la Armada y, según la prensa mexicana, es sobrino político del secretario de Marina durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), mentor de Sheinbaum.

"Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina (...) sigue la investigación en la Fiscalía General de la República", añadió la presidenta.

Sheinbaum descartó que el exsecretario de Marina Rafael Ojeda esté bajo investigación.

Este caso es conocido como "huachicol fiscal", en alusión al robo de gasolinas, conocido popularmente como "huachicoleo" y que se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado en México.

