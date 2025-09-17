¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes el estado de excepción en siete de las 24 provincias del país donde hay focos de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) enfrentaron violentas protestas lideradas por la mayor organización indígena del país (Conaie), tras su intento de elevar el precio de los combustibles.

Con el fin del subsidio, el costo del diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, medida que, según colectivos de trabajadores y estudiantes, "afectan el costo de vida en el país".

¿Eliminar el subsidio al diésel es una medida justa o un castigo a la ciudadanía? Análisis con expertos en Club de Prensa Ecuador de NTN24.