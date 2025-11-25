Trump dijo que un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania está “muy cerca”

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está “muy cerca” de llegar par terminara con la guerra que ya casi cumple cuatro años.

Durante un evento previo al Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, el mandatario afirmó sobre el acuerdo: “lo vamos a lograr”.

Además, el líder republicano puntualizó: “Estamos muy cerca de un acuerdo” entre las dos naciones.

Trump explicó que están trabajando y que en el último mes tanto Rusia como Ucrania perdieron 25.000 soldados en la guerra.

“Creo que estamos muy cerca de un acuerdo, ya veremos. Creí que iba a ser más fácil, pero estamos logrando avances”, dijo.

Frenéticas discusiones tienen lugar desde el fin de semana, cuando representantes de Washington, Kiev y sus aliados europeos se reunieron en Ginebra para discutir el controvertido plan inicial de 28 puntos de Trump.

Un plan inicial de Estados Unidos, que en gran medida favorecía a Rusia, fue reemplazado por uno que toma más en cuenta los intereses de Ucrania.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses reconocieron que aún quedan cuestiones sensibles por resolver.

El presidente francés, Emmanuel Macron, enfrió la idea de una solución rápida, al afirmar que "claramente no hay voluntad de parte de Rusia" para un alto el fuego o para discutir la nueva propuesta, más favorable a Ucrania.

Las últimas conversaciones, con delegados de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, se llevaban a cabo en Abu Dhabi, según medios estadounidenses y británicos.

Los líderes de un grupo de 30 países que apoyan a Ucrania también se reunieron por videoconferencia el martes.

El negociador estadounidense Dan Driscoll salió optimista de la reunión con sus homólogos rusos, y su portavoz dijo: "Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas".

La Casa Blanca señaló "un progreso tremendo", aunque advirtió que "hay algunos detalles delicados, pero no insuperables que deben resolverse".

Entre tanto, la guerra, que comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, continúa.

Trump, quien durante mucho tiempo se jactó de que podría negociar el fin de la guerra en Ucrania en 24 horas, anunció la semana pasada que quería que su propuesta de paz fuera aprobada por Kiev para este jueves, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Pero el plan inicial, que promovía numerosas demandas de guerra rusos, generó alarma en Ucrania y Europa.

El borrador pedía consagrar objetivos clave de guerra rusos, entre ellos la prohibición de que Ucrania se integre alguna vez a la OTAN y la exigencia de que el país ceda nuevas extensiones de territorio a Rusia.