NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Donald Trump

Trump dijo que un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania está “muy cerca”

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump | Foto: AFP
La Casa Blanca señaló "un progreso tremendo", aunque advirtió que "hay algunos detalles delicados, pero no insuperables que deben resolverse".

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está “muy cerca” de llegar par terminara con la guerra que ya casi cumple cuatro años.

Durante un evento previo al Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, el mandatario afirmó sobre el acuerdo: “lo vamos a lograr”.

Además, el líder republicano puntualizó: “Estamos muy cerca de un acuerdo” entre las dos naciones.

Trump explicó que están trabajando y que en el último mes tanto Rusia como Ucrania perdieron 25.000 soldados en la guerra.

“Creo que estamos muy cerca de un acuerdo, ya veremos. Creí que iba a ser más fácil, pero estamos logrando avances”, dijo.

Frenéticas discusiones tienen lugar desde el fin de semana, cuando representantes de Washington, Kiev y sus aliados europeos se reunieron en Ginebra para discutir el controvertido plan inicial de 28 puntos de Trump.

Un plan inicial de Estados Unidos, que en gran medida favorecía a Rusia, fue reemplazado por uno que toma más en cuenta los intereses de Ucrania.

o

Sin embargo, funcionarios estadounidenses reconocieron que aún quedan cuestiones sensibles por resolver.

El presidente francés, Emmanuel Macron, enfrió la idea de una solución rápida, al afirmar que "claramente no hay voluntad de parte de Rusia" para un alto el fuego o para discutir la nueva propuesta, más favorable a Ucrania.

Las últimas conversaciones, con delegados de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, se llevaban a cabo en Abu Dhabi, según medios estadounidenses y británicos.

Los líderes de un grupo de 30 países que apoyan a Ucrania también se reunieron por videoconferencia el martes.

El negociador estadounidense Dan Driscoll salió optimista de la reunión con sus homólogos rusos, y su portavoz dijo: "Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas".

La Casa Blanca señaló "un progreso tremendo", aunque advirtió que "hay algunos detalles delicados, pero no insuperables que deben resolverse".

Entre tanto, la guerra, que comenzó con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, continúa.

Trump, quien durante mucho tiempo se jactó de que podría negociar el fin de la guerra en Ucrania en 24 horas, anunció la semana pasada que quería que su propuesta de paz fuera aprobada por Kiev para este jueves, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Pero el plan inicial, que promovía numerosas demandas de guerra rusos, generó alarma en Ucrania y Europa.

El borrador pedía consagrar objetivos clave de guerra rusos, entre ellos la prohibición de que Ucrania se integre alguna vez a la OTAN y la exigencia de que el país ceda nuevas extensiones de territorio a Rusia.

Temas relacionados:

Donald Trump

Guerra entre Rusia y Ucrania

Rusia

Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general de la reserva sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos pide que se investiguen supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y las disidencias de las FARC

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
John Bolton, exasesor de Trump (AFP)
John Bolton

“Los soldados disfrutan del Caribe y de pasear, estarán unos días y luego regresarán”: exasesor y ahora crítico de Trump asegura que no habría intervención militar en Venezuela

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay una cercanía del presidente con una serie de personas que están involucradas en actividades criminales”: Marta Lucía Ramírez

Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Más de Actualidad

Ver más
Tragedia en España por enormes inundaciones que devastaron la Comunidad Valenciana - Foto AFP
España

España conmemora el primer aniversario de mortíferas inundaciones que dejaron 237 muertos, la mayoría en Valencia

El Tren de Aragua extorsiona comerciantes en Bogotá - Foto: referencia Canva
El Tren de Aragua

"La extorsión es la actividad ilegal más rentable": Daniel Briceño analiza accionar del Tren de Aragua en Bogotá

Fuerza Armada venezolana
Nicolás Maduro

Estos son los misiles que Maduro instaló en La Carlota

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tragedia en España por enormes inundaciones que devastaron la Comunidad Valenciana - Foto AFP
España

España conmemora el primer aniversario de mortíferas inundaciones que dejaron 237 muertos, la mayoría en Valencia

Feminicidio

Imputan femicidio agravado, violencia sexual y homicidio con alevosía al nuevo "monstruo de Mamera"

El Tren de Aragua extorsiona comerciantes en Bogotá - Foto: referencia Canva
El Tren de Aragua

"La extorsión es la actividad ilegal más rentable": Daniel Briceño analiza accionar del Tren de Aragua en Bogotá

Capitolio de Washington DC (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Senado de EE. UU. aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno y pasa a la Cámara de Representantes

Estas han sido las mejores actuaciones de Venezuela y Colombia Sub-17 en un Mundial - Fotos: EFE
Mundial Sub-17

Colombia y Venezuela buscarán avanzar a los octavos de final del Mundial: estas han sido sus mejores presentaciones

Fuerza Armada venezolana
Nicolás Maduro

Estos son los misiles que Maduro instaló en La Carlota

Tesla | Foto AFP
Tesla

Tesla confirmó su fecha de lanzamiento en Colombia: así será su llegada al país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre