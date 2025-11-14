NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump revela que ya tomó "una decisión sobre Venezuela", pero no puede revelar cuál es

noviembre 14, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
El mandatario dio las inquietantes declaraciones a la prensa durante un viaje en el Air Force One.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que ha "tomado una decisión" sobre Venezuela, pero no puede revelar cuál es.

El pronunciamiento del mandatario republicano se dio luego de una pregunta de una periodista que le cuestionaba acerca de cuáles eran los próximos pasos sobre lo que ocurriría con Venezuela tras el despliegue militar en el Caribe.

"He tomado una decisión, no puedo decirte cuál es, pero ciertamente la he tomado", afirmó Trump.

La respuesta del jefe de Estado estadounidense se da un día después de que el Departamento de Guerra anunciara el inicio de la Operación Lanza del Sur, como una nueva ofensiva contra los carteles de la droga en el Caribe, incluido el cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro.

Pete Hegseth, secretario de Guerra, anunció la puesta en marcha de la nueva operación, una misión liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur.

Hegseth aseveró que Trump ordenó tomar medidas, por lo que el Departamento de Guerra "está cumpliendo", antes de dar inicio a la operación.

La misión busca, entretanto, defender a Estados Unidos, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger al país de las drogas que están matando a la gente.

