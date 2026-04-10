"La cápsula enfrentará un infierno de temperaturas extremas y fuerzas físicas titánicas": experto analiza los pormenores del regreso de la tripulación de Artemis II a la Tierra

La misión Artemis II marcará un hito histórico al completar el primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo. Los cuatro astronautas regresarán a la Tierra este viernes a bordo de la cápsula espacial Orión, bautizada como "Integrity".

La NASA empleará una innovadora técnica de reentrada directa que someterá a la tripulación y la nave a condiciones extremas nunca antes experimentadas por seres humanos en misiones espaciales.

La cápsula ingresará en la atmósfera terrestre a aproximadamente 40.233 kilómetros por hora, alcanzando velocidades equivalentes a 30 veces la velocidad del sonido.

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Este método eliminará el rebote tradicional en las capas superiores atmosféricas, exponiendo al escudo térmico a temperaturas superiores a los 2.700 grados centígrados, cercanas a las de la superficie solar.

Los cuatro tripulantes —los estadounidenses Reed Weissman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen— experimentarán fuerzas de gravedad de hasta seis veces su propio peso durante los críticos 13 minutos de reentrada.

Eduardo Guizar Sainz, excolaborador de la NASA, destacó en NTN24 que "el reingreso de la nave Orión es sin duda el momento más crítico de toda la misión”. “Tras 10 días en el espacio, la cápsula enfrentará relativamente un infierno de temperaturas extremas y fuerzas físicas titánicas", subrayó.

Durante la fase más intensa, las comunicaciones se bloquearán durante seis minutos y generarán una tensión en el centro de control de Houston hasta que los astronautas restablezcan contacto.

Respecto al traje especial que lleva la tripulación, Guizar aseguró que “está preparado para proteger a los astronautas en caso de una despresurización de la cabina”. “Tiene sistemas de monitoreo del cuerpo de los astronautas que los están mandando en tiempo real y los provee de oxígeno en todo momento”, añadió.

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El escudo térmico representa el principal interrogante de esta fase, especialmente después de las anomalías experimentadas durante la prueba sin tripulantes de 2022.

Tras el frenado atmosférico, se desplegará una serie de paracaídas que reducirá la velocidad a menos de 32 kilómetros por hora, y permitirá un amerizaje suave en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, California.

Un barco de la Armada de Estados Unidos se encargará de la recuperación de los astronautas, quienes flotarán dentro de la cápsula hasta ser trasladados a una balsa inflable especializada.