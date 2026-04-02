Revelan que James Rodríguez "ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica" después del partido frente a Francia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló que el capitán de la selección nacional, James Rodríguez, "ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica" después del partido frente a Francia.

"Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo", dijo la FCF sobre el estado actual de la salud del futbolista.

VEA TAMBIÉN Captan desde la tribuna el momento exacto en el que James Rodríguez abandona la cancha en el partido en el que Colombia cayó ante Francia o

Por otro lado, puntualizó que al día siguiente del partido frente a Francia, Rodríguez "presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación".

"Es importante precisar que esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas", añadió, subrayando que "el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante".

"El cuerpo médico de la Selección Colombia mantiene una comunicación permanente y coordinada con el Minnesota United FC para realizar el seguimiento detallado de su evolución", concluyó.

El pasado domingo 29 de marzo, la Selección Colombia sufrió una dura derrota ante Francia y acumuló su segundo resultado negativo consecutio ante un equipo europeo.

VEA TAMBIÉN Néstor Lorenzo se refiere a la falta de continuidad de James Rodríguez a pocas horas de los juegos de Colombia ante Croacia y Francia o

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo perdió por 3 a 1 en Washington ante miles de aficionados que colmaron las gradas del estadio Northwest Stadium.

Dicha derrota, ocurrida a poco menos de tres meses para el comienzo del Mundial de 2026, generó preocupación en la hinchada por el rendimiento de la selección que acumuló dos derrotas en esta fecha FIFA.