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Educación

Embajada de Colombia en España impulsa becas hasta del 100%: así es como puede postularse

abril 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Banderas España y Colombia/ Educación - Fotos Canva
Banderas España y Colombia/ Educación - Fotos Canva
La convocatoria contempla áreas clave como Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Salud, Empresa, Jurídica, Educación y Artes y Humanidades.

La Embajada de Colombia en España está impulsando un nuevo programa de becas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) que tienen como foco la formación internacional y continua como factor fundamental para la movilidad social y el desarrollo profesional con proyección internacional.

La VIU, una de las principales universidades online del mundo hispanohablante, acaba de abrir la convocatoria para que los colombianos se puedan postular a una de las 25 ayudas al estudio para cursar Maestrías Oficiales de sus programas.

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Estas ayudas, cabe resaltar, están destinadas a facilitar el acceso de colombianos residentes en España a programas de educación superior y son, a su vez, parte de un plan impulsado por la red Planeta Formación y Universidades, en alianza con la Embajada de Colombia en España.

La convocatoria contempla 7 ayudas que cubren el 100% de la matrícula, 9 del 75% y 9 del 50%, lo que representa una oportunidad significativa para quienes buscan avanzar en su formación en áreas clave del conocimiento como Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Salud, Empresa, Jurídica, Educación o Artes y Humanidades.

¿Cómo postularse a la convocatoria?

Quienes deseen postularse a la convocatoria de ayudas al estudio, dirigida a ciudadanos colombianos con residencia legal en España, deberán ingresar al sitio oficial de Planeta Formación y Universidades y aplicar.

En la plataforma, los aspirantes deberán seguir los pasos que se vayan indicando según sus intereses y áreas por las que deseen participar.

En el sitio web también se encuentran otros niveles formativos distribuidos en una amplia y variada oferta académica.

Es importante mencionar que solo serán válidas las postulaciones hechas a través del formulario oficial.

El criterio de selección, según la VIU, estará centrado en el expediente académico y la trayectoria profesional de los postulantes. El objetivo es principalmente, según la Universidad, "premiar la excelencia y el esfuerzo".

Se trata de un programa que forma parte de una estrategia más amplia que ya ha beneficiado a cientos de estudiantes.

Según cifras de la red de educación superior Planeta Formación, el plan de ayudas al estudio ha otorgado hasta la fecha 494 apoyos a ciudadanos colombianos en España.

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El período de postulación ya se encuentra abierto y estará disponible hasta el 30 de junio de 2026. Los interesados, vale recalcar, deberán contar con nacionalidad colombiana y residencia legal en España para poder aplicar.

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