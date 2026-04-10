Embajada de Colombia en España impulsa becas hasta del 100%: así es como puede postularse
La Embajada de Colombia en España está impulsando un nuevo programa de becas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) que tienen como foco la formación internacional y continua como factor fundamental para la movilidad social y el desarrollo profesional con proyección internacional.
La VIU, una de las principales universidades online del mundo hispanohablante, acaba de abrir la convocatoria para que los colombianos se puedan postular a una de las 25 ayudas al estudio para cursar Maestrías Oficiales de sus programas.
Estas ayudas, cabe resaltar, están destinadas a facilitar el acceso de colombianos residentes en España a programas de educación superior y son, a su vez, parte de un plan impulsado por la red Planeta Formación y Universidades, en alianza con la Embajada de Colombia en España.
La convocatoria contempla 7 ayudas que cubren el 100% de la matrícula, 9 del 75% y 9 del 50%, lo que representa una oportunidad significativa para quienes buscan avanzar en su formación en áreas clave del conocimiento como Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Salud, Empresa, Jurídica, Educación o Artes y Humanidades.
¿Cómo postularse a la convocatoria?
Quienes deseen postularse a la convocatoria de ayudas al estudio, dirigida a ciudadanos colombianos con residencia legal en España, deberán ingresar al sitio oficial de Planeta Formación y Universidades y aplicar.
En la plataforma, los aspirantes deberán seguir los pasos que se vayan indicando según sus intereses y áreas por las que deseen participar.
En el sitio web también se encuentran otros niveles formativos distribuidos en una amplia y variada oferta académica.
Es importante mencionar que solo serán válidas las postulaciones hechas a través del formulario oficial.
El criterio de selección, según la VIU, estará centrado en el expediente académico y la trayectoria profesional de los postulantes. El objetivo es principalmente, según la Universidad, "premiar la excelencia y el esfuerzo".
Se trata de un programa que forma parte de una estrategia más amplia que ya ha beneficiado a cientos de estudiantes.
Según cifras de la red de educación superior Planeta Formación, el plan de ayudas al estudio ha otorgado hasta la fecha 494 apoyos a ciudadanos colombianos en España.
El período de postulación ya se encuentra abierto y estará disponible hasta el 30 de junio de 2026. Los interesados, vale recalcar, deberán contar con nacionalidad colombiana y residencia legal en España para poder aplicar.