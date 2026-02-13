NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Maduro capturado

Trump volvió a hablar del arma "desorientadora" usada por EE. UU. en Venezuela para capturar a Maduro: "No alcanzaron a hacer ni un solo disparo"

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario republicano mencionó la existencia de la misteriosa arma durante un encuentro con soldados en la base de Fuerte Bragg.

Este viernes 13 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hablar del arma "desorientadora" usada en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar en Caracas.

Trump mencionó la existencia de la misteriosa arma, que puede bloquear los sistemas de defensa rusos y chinos, durante un encuentro con soldados en la base de Fuerte Bragg, en Carolina del Norte.

Fue la primera vez que el mandatario republicano evocó el "discombobulator" ("desorientador") en un evento público, luego de haber dejado escapar algunos detalles en entrevistas anteriores.

En el desarrollo del encuentro, Trump se vanaglorió del éxito total de la operación que acabó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron llevados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, entre otros.

"Hasta se habla del 'discombobulator', porque no alcanzaron a hacer ni un solo disparo", dijo Trump a los soldados, refiriéndose al bloqueo de gran parte de los sistemas defensivos de Venezuela durante la incursión a comienzos de enero.

"El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos están tratando de averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán", añadió.

El presidente se dirigió a soldados y familias militares antes de reunirse a puerta cerrada con las tropas de fuerzas especiales involucradas en la incursión en territorio venezolano.

Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, ha elogiado repetidamente la operación contra Maduro como un ejemplo del poderío militar de Estados Unidos.

Billetes colombianos (Canva)
salario mìnimo

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

n
Donald Trump

Trump ofrece nuevos detalles de la 'Operación Resolución Absoluta' en Venezuela: "Maduro estaba tras una puerta metálica que nuestras fuerzas podían traspasar como si fuera papel maché"

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas - EFE
Presos políticos

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas

El presidente de EEUU Donald Trump y la primera dama Melania Trump salen de la Casa Blanca para un evento en Carolina del Norte - Foto: EFE
Donald Trump

"Trump no fue allí por nostalgia, fue a reforzar que EEUU está dispuesto a actuar contra amenazas": Fernando Vaccotti sobre encuentro del presidente con militares que capturaron a Maduro

Donald Trump - EFE
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

