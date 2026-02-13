Trump volvió a hablar del arma "desorientadora" usada por EE. UU. en Venezuela para capturar a Maduro: "No alcanzaron a hacer ni un solo disparo"

Este viernes 13 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hablar del arma "desorientadora" usada en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar en Caracas.

Trump mencionó la existencia de la misteriosa arma, que puede bloquear los sistemas de defensa rusos y chinos, durante un encuentro con soldados en la base de Fuerte Bragg, en Carolina del Norte.

Fue la primera vez que el mandatario republicano evocó el "discombobulator" ("desorientador") en un evento público, luego de haber dejado escapar algunos detalles en entrevistas anteriores.

En el desarrollo del encuentro, Trump se vanaglorió del éxito total de la operación que acabó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron llevados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, entre otros.

"Hasta se habla del 'discombobulator', porque no alcanzaron a hacer ni un solo disparo", dijo Trump a los soldados, refiriéndose al bloqueo de gran parte de los sistemas defensivos de Venezuela durante la incursión a comienzos de enero.

"El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos están tratando de averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán", añadió.

El presidente se dirigió a soldados y familias militares antes de reunirse a puerta cerrada con las tropas de fuerzas especiales involucradas en la incursión en territorio venezolano.

Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, ha elogiado repetidamente la operación contra Maduro como un ejemplo del poderío militar de Estados Unidos.