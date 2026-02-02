NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Clan del Golfo

Murió ahogado el segundo al mando del grupo criminal Clan del Golfo en Colombia

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
José Gonzalo Sánchez, alias "Gonzalito", era requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas.

El segundo cabecilla del grupo criminal Clan del Golfo, en Colombia, murió ahogado luego de que se volcara una lancha en la que se trasladaba, según confirmaron fuentes del Gobierno.

Se trata de José Gonzalo Sánchez, alias "Gonzalito", quien era requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas. Era el segundo al mando de dicho grupo criminal, considerado el principal cártel de narcotráfico en territorio colombiano.

o

El Clan del Golfo sostiene conversaciones de paz con el gobierno colombiano en Catar, por lo que la muerte de Sánchez fue confirmada por Álvaro Jiménez, jefe negociador delegado por el presidente Gustavo Petro.

Según Jiménez, el líder criminal falleció cuando la lancha en la que se transportaba naufragó en el departamento de Córdoba y se ahogó.

La justicia de Colombia buscaba al capo por varios delitos como homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, minería ilegal y extorsión.

o

El Clan del Golfo, que recientemente fue designado como organización terrorista por Estados Unidos, adelanta negociaciones con el Gobierno de Colombia luego de que Petro acordó el 5 de diciembre en Catar continuar con las conversaciones para lograr el desarme del grupo y la pacificación de los territorios que controla.

Actualmente, el Clan, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tiene entre 6.000 y 7.000 combatientes y colaboradores, según datos del gobierno.

En los últimos años ha sufrido importantes golpes, como el arresto y extradición a Estados Unidos en 2022 de su máximo comandante alias Otoniel.

Temas relacionados:

Clan del Golfo

Muerte

Grupos criminales

Colombia

Criminales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“No queremos que se dañe la relación con nuestro mejor aliado”: empresarios colombo-americanos viajaron a Washington en paralelo al encuentro de Trump y Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Actúan forzados por el portaviones que está en el Caribe": analista político sobre recientes anuncios de Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de presos políticos en Venezuela / Martha Tineo, activista de Derechos Humanos - Fotos: EFE / NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

"Los anuncios que estamos recibiendo es que están siendo excarceladas las personas que están en El Helicoide": Martha Tineo, activista de DD. HH.

Delcy Rodríguez y Donald Trump. (EFE)
Maduro capturado

Trump informó que sostuvo una larga conversación con Delcy Rodríguez y aseguró que "trabajamos muy bien con ella"

Trump, Petro y Maduro | Fotos EFE
Gustavo Petro

“Pensar en un juicio justo a Maduro en Venezuela es totalmente ilusorio”: analista cuestiona pedido del presidente Petro a Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos en Venezuela / Martha Tineo, activista de Derechos Humanos - Fotos: EFE / NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

"Los anuncios que estamos recibiendo es que están siendo excarceladas las personas que están en El Helicoide": Martha Tineo, activista de DD. HH.

Delcy Rodríguez y Donald Trump. (EFE)
Maduro capturado

Trump informó que sostuvo una larga conversación con Delcy Rodríguez y aseguró que "trabajamos muy bien con ella"

Trump, Petro y Maduro | Fotos EFE
Gustavo Petro

“Pensar en un juicio justo a Maduro en Venezuela es totalmente ilusorio”: analista cuestiona pedido del presidente Petro a Estados Unidos

Reunión de los colaboradores del régimen venezolano - Fotos: X
Granko Arteaga

Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela, reaparece en reunión con Diosdado Cabello tras la captura de Maduro

Hugo Rodallega | Foto: EFE
Hugo Rodallega

¿Volverá a vestir los colores de la Tricolor? Rodallega revela lo que conversó con Néstor Lorenzo sobre su posible regreso a la selección Colombia

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez reveló advertencia de Estados Unidos sobre ella, su hermano Jorge y Diosdado Cabello tras captura de Maduro: "Nos dieron 15 minutos para responder, si no, nos iban a matar"

Ron DeSantis, gobernador de Florida / Nicolás Maduro, narcodictador custodiado por agentes de la DEA - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

El gobernador de Florida habla de la posibilidad de que Maduro enfrente cargos estatales de forma paralela al proceso federal que ya pesa en su contra

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre