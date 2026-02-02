Murió ahogado el segundo al mando del grupo criminal Clan del Golfo en Colombia

El segundo cabecilla del grupo criminal Clan del Golfo, en Colombia, murió ahogado luego de que se volcara una lancha en la que se trasladaba, según confirmaron fuentes del Gobierno.

Se trata de José Gonzalo Sánchez, alias "Gonzalito", quien era requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas. Era el segundo al mando de dicho grupo criminal, considerado el principal cártel de narcotráfico en territorio colombiano.

El Clan del Golfo sostiene conversaciones de paz con el gobierno colombiano en Catar, por lo que la muerte de Sánchez fue confirmada por Álvaro Jiménez, jefe negociador delegado por el presidente Gustavo Petro.

Según Jiménez, el líder criminal falleció cuando la lancha en la que se transportaba naufragó en el departamento de Córdoba y se ahogó.

La justicia de Colombia buscaba al capo por varios delitos como homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, minería ilegal y extorsión.

El Clan del Golfo, que recientemente fue designado como organización terrorista por Estados Unidos, adelanta negociaciones con el Gobierno de Colombia luego de que Petro acordó el 5 de diciembre en Catar continuar con las conversaciones para lograr el desarme del grupo y la pacificación de los territorios que controla.

Actualmente, el Clan, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), tiene entre 6.000 y 7.000 combatientes y colaboradores, según datos del gobierno.

En los últimos años ha sufrido importantes golpes, como el arresto y extradición a Estados Unidos en 2022 de su máximo comandante alias Otoniel.