Miércoles, 07 de enero de 2026
Gustavo Petro

Petro y Trump sostuvieron una llamada en medio de tensiones entre ambos gobiernos tras captura de Maduro

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Gustavo Petro. (EFE)
La Casa Blanca confirmó a NTN24 la llamada entre Petro y Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio las tensiones entre ambos gobiernos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado.

La Casa Blanca confirmó la llamada a NTN24 y luego se conocieron imágenes del momento en que tuvo lugar la conversación.

Tras la confirmación de la llamada, Petro aprovechó una movilización que convocó por el "respeto de la soberanía" para hablar sobre Trump.

“Llegaron a convencer a Trump que yo tenía fábricas de cocaína en Colombia”, afirmó Petro desde la Plaza de Bolívar.

También indicó que a Trump “le dijeron que yo era testaferro de Maduro” y luego aseveró que el presidente estadounidense fue engañado.

"Engañaron a Trump", expresó Petro.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

El pasado domingo, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

