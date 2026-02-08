Dirigente político Juan Pablo Guanipa fue secuestrado apenas horas después de su excarcelación

En la noche de este domingo fue secuestrado el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien apenas algunas horas había sido excarcelado por la dictadura venezolana.

Su hijo, Ramón, emitió un mensaje en redes sociales confirmando el lamentable hecho.

"Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas", dijo.

Asimismo señaló: "logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación".

La líder democrática María Corina Machado también se pronunció y exigió su liberación inmediata.

"URGENTE ALERTA INTERNACIONAL. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", escribió.

Apenas unas horas antes Guanipa había recobrado su libertad tras ocho meses detenido de manera arbitraria por parte del régimen.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", señaló su hijo en la cuenta oficial de X del líder político.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, fue detenido previamente el pasado 23 de mayo de 2025 tras varias semanas en la clandestinidad en un momento en el que el régimen aumentó su represión contra los opositores.