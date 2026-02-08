NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Lunes, 09 de febrero de 2026
Juan Pablo Guanipa

Dirigente político Juan Pablo Guanipa fue secuestrado apenas horas después de su excarcelación

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa (AFP)
Su hijo, Ramón, emitió un mensaje en redes sociales confirmando el lamentable hecho.

En la noche de este domingo fue secuestrado el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien apenas algunas horas había sido excarcelado por la dictadura venezolana.

Su hijo, Ramón, emitió un mensaje en redes sociales confirmando el lamentable hecho.

o

"Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas", dijo.

Asimismo señaló: "logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación".

La líder democrática María Corina Machado también se pronunció y exigió su liberación inmediata.

"URGENTE ALERTA INTERNACIONAL. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", escribió.

o

Apenas unas horas antes Guanipa había recobrado su libertad tras ocho meses detenido de manera arbitraria por parte del régimen.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", señaló su hijo en la cuenta oficial de X del líder político.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, fue detenido previamente el pasado 23 de mayo de 2025 tras varias semanas en la clandestinidad en un momento en el que el régimen aumentó su represión contra los opositores.

Temas relacionados:

Juan Pablo Guanipa

Régimen venezolano

Presos políticos

Presos políticos en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Celebro su excarcelación, pero no es suficiente”: miembro de Vente Venezuela tras la salida de Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Mujer finge ser familiar de un preso político en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

¿Quién es la mujer que se hizo pasar como madre de un preso político y abrazó a Jorge Rodríguez?

Ramón Centeno, periodista y exprisionero político venezolano / Bandera de Venezuela al revés (símbolo internacional de angustia, peligro extremo y solicitud de auxilio) - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

Jornada electoral en Colombia - Foto de referencia: EFE
Elecciones en Colombia

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Invierno - Foto Canva
Ola Invernal

La ciencia detrás de la histórica ola de frío que paraliza a Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez y John Ratcliffe, director de la CIA - Fotos: EFE
CIA

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Edmundo González, presidente democrático de Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"Los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello buscan eliminar cualquier vestigio de legitimidad que representa Edmundo González": analista político

La presidente de México, Claudia Sheinbaum (EFE)
Claudia Sheinbaum

Presidente Claudia Sheinbaum reveló respuesta que le dio a Trump en reciente llamada a pregunta sobre Venezuela y la captura de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez y John Ratcliffe, director de la CIA - Fotos: EFE
CIA

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Edmundo González, presidente democrático de Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"Los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello buscan eliminar cualquier vestigio de legitimidad que representa Edmundo González": analista político

La presidente de México, Claudia Sheinbaum (EFE)
Claudia Sheinbaum

Presidente Claudia Sheinbaum reveló respuesta que le dio a Trump en reciente llamada a pregunta sobre Venezuela y la captura de Maduro

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Colombia

Luto en la música colombiana: murió el cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Jugadores de Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes (LVBP) / Pelotas de béisbol - Fotos: X / Pexels
LVBP

Jugador de Cardenales de Lara perdió los papeles ante Navegantes del Magallanes en duelo del Round Robin de la LVBP

Manifestación exige libertad de presos políticos - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Todos los venezolanos necesitamos hoy en día un psicólogo, venimos de altos y bajos": esposa de Carlos Rojas, periodista excarcelado del régimen venezolano

Guerra en Ucrania - AFP
Guerra en Ucrania

Ucrania denunció "noche de terror ruso" en momentos en los que hay delegaciones reunidas para buscar una salida al conflicto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre