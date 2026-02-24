NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Martes, 24 de febrero de 2026
Karol G

Hermana de Karol G lanza fuertes acusaciones contra su expareja y padre de su hija: "Mi propia familia me está dando la espalda"

febrero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G
Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G
Hermana de Karol G lanza fuertes acusaciones contra su expareja y padre de su hija: "Mi propia familia me está dando la espalda"

La empresaria e influenciadora paisa Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, desató una fuerte polémica en redes sociales tras los graves señalamientos que ha hecho contra su expareja y padre de su hija, Jaime Llano.

La polémica se da en medio del proceso legal que lleva a cabo por la custodia de su hija Sophia y una serie de videos publicados en sus redes sociales en los que hace varias denuncias contra su núcleo familiar.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Verónica relató el miedo que siente ante la posibilidad de perder la custodia de su hija. “Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir”, confesó.

“Así me duela en el alma quizás perder a mi hija, en algún momento ella va a saber que traté de darle todo el amor que pude, aunque muchas veces fallé como mamá”, agregó.

De acuerdo con la hermana de ‘La Bichota’, su expareja utiliza su historial de salud mental para afectar el proceso legal.

“Contarle sobre muchas cosas de mi vida en cuanto a la salud mental, que hoy en día él se está aprovechando de ella, fue el error. Ustedes pueden creer que él me graba peleando y se lo manda a mis papás. ¿Pueden creer que llama a mi familia a decirles que estoy mal? Y mi propia familia me está dando la espalda”, dijo.

o

En sus declaraciones aseguró que no ha podido tener contacto con su hija y que, además, estaba siendo catalogada como una persona “inestable”.

“Él es una persona que le gusta borrar todo lo que es él y solamente demostrar la porquería que somos nosotras las mujeres”, puntualizó.

“A los cinco meses, él me dejó; no le importaron ni mis síntomas, ni el sangrado, ni mi depresión. Mientras yo sufría, él se fue para República Dominicana a pasear. Yo con sangrado, con vómito, con daño de estómago. Todos los días sangraba”, declaró.

Tras los graves señalamientos, Jessica Giraldo, hermana de Karol G y manáger de la cantante, compartió un mensaje en el que reveló que la familia atraviesa un momento “muy sensible y difícil”.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años”, se lee en el comunicado.

“Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”, agregan.

Temas relacionados:

Karol G

Familia

Denuncia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diosdado Cabello es el principal objetivo de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho': la recompensa por su arresto es la más alta actualmente

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Tormenta invernal en Nueva York - Foto AFP
Clima en Estados Unidos

Meteorólogo advierte sobre "tres días congelados" en medio de tormenta invernal histórica que azota a Nueva York

Más de Entretenimiento

Ver más
Ángela Aguilar y Christian Nodal, cantantes mexicanos - Foto: EFE
Christian Nodal

¿Cansado de la dinámica familiar?: Graban a Christian Nodal saludando sin ganas a su esposa y suegro en plena presentación

Super Bowl - AFP
Super Bowl

Los famosos que estuvieron presentes en "La casita" de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl

Shakira - Foto AFP
Shakira

Shakira ofrecerá concierto gratuito en principal plaza pública de capital latinoamericana y lo transmitirá por sus canales oficiales

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El delantero brasileño #07 del Real Madrid, Vinícius Junior - AFP
Deportes

El Real Madrid presentó "todas las pruebas disponibles" sobre el presunto hecho de racismo contra Vinícius Júnior

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka tras avanzar a semifinales del Abierto de Australia 2026. (EFE)
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka hace curioso comentario sobre el techo de estadio antes de partido contra la ucraniana Svitolina en el Abierto de Australia

Recompensa contra criminales en Colombia - Fotos: Ministerio de Defensa de Colombia
Grupos criminales

El gobierno de Colombia anuncia recompensa de 5 mil millones de pesos por tres cabecillas de grupos criminales tras encuentro entre Petro y Trump

Empresario peruano, Marco Antonio Madrid | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Si estamos saliendo de ese lugar no es por una negociación, es gracias a una intervención militar": empresario peruano que permaneció preso en Venezuela por más de 300 días

Ángela Aguilar y Christian Nodal, cantantes mexicanos - Foto: EFE
Christian Nodal

¿Cansado de la dinámica familiar?: Graban a Christian Nodal saludando sin ganas a su esposa y suegro en plena presentación

Tormenta invernal en EE.UU. - Foto: EFE
Tormenta invernal

"Esta será una de las semanas más frías del año, todo el país está congelado": meteorólogo Albert Martínez sobre la compleja tormenta invernal que enfrenta Estados Unidos

Foto de referencia (EFE)
Drones

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre