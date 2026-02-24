Hermana de Karol G lanza fuertes acusaciones contra su expareja y padre de su hija: "Mi propia familia me está dando la espalda"

La empresaria e influenciadora paisa Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, desató una fuerte polémica en redes sociales tras los graves señalamientos que ha hecho contra su expareja y padre de su hija, Jaime Llano.

La polémica se da en medio del proceso legal que lleva a cabo por la custodia de su hija Sophia y una serie de videos publicados en sus redes sociales en los que hace varias denuncias contra su núcleo familiar.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Verónica relató el miedo que siente ante la posibilidad de perder la custodia de su hija. “Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir”, confesó.

“Así me duela en el alma quizás perder a mi hija, en algún momento ella va a saber que traté de darle todo el amor que pude, aunque muchas veces fallé como mamá”, agregó.

De acuerdo con la hermana de ‘La Bichota’, su expareja utiliza su historial de salud mental para afectar el proceso legal.

“Contarle sobre muchas cosas de mi vida en cuanto a la salud mental, que hoy en día él se está aprovechando de ella, fue el error. Ustedes pueden creer que él me graba peleando y se lo manda a mis papás. ¿Pueden creer que llama a mi familia a decirles que estoy mal? Y mi propia familia me está dando la espalda”, dijo.

En sus declaraciones aseguró que no ha podido tener contacto con su hija y que, además, estaba siendo catalogada como una persona “inestable”.

“Él es una persona que le gusta borrar todo lo que es él y solamente demostrar la porquería que somos nosotras las mujeres”, puntualizó.

“A los cinco meses, él me dejó; no le importaron ni mis síntomas, ni el sangrado, ni mi depresión. Mientras yo sufría, él se fue para República Dominicana a pasear. Yo con sangrado, con vómito, con daño de estómago. Todos los días sangraba”, declaró.

Tras los graves señalamientos, Jessica Giraldo, hermana de Karol G y manáger de la cantante, compartió un mensaje en el que reveló que la familia atraviesa un momento “muy sensible y difícil”.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años”, se lee en el comunicado.

“Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”, agregan.