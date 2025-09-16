Emilio Estefan resalta la importancia de La Torre de la Libertad en Miami para los exiliados cubanos del régimen de Fidel Castro

Este martes la Torre de la Libertad (Freedom Tower), en Miami, reabrió sus puertas en una fecha que coincide con su centenario tras una restauración que duró dos años.

El emblemático monumento tiene un significado especial para miles de exiliados cubanos que empezaron de cero su vida en la unión americana tras huir del régimen de Fidel Castro.

Uno de los cubanos que encontró refugio en la Torre de la Libertad, en donde se les daban vacunas, se les enseñaba inglés e incluso se les dio a probar la mantequilla de maní; fue al productor y músico Emilio Estefan.

En entrevista con NTN24, el productor de éxitos musicales como ‘Piel Morena’ de Thalía y ’19 de Noviembre’ de Carlos Vives, habló de la importancia de la famosa estatua.

Estefan afirmó que: “la gente no se da cuenta que cuanto tu vives una dictadura la razón por la que tú te vas a veces no es por ti. Y que loque tu hagas el castigo viene a tu madre o a tu hermana”.

Y explicó que “la gente que venía no vino buscando una posición, era gente que eran millonarios y perdió todo. Tuvieron que empezar limpiando baños o manejando, y la dignidad después perder esa capital y la fama es como empezaron”.

Por lo que su mensaje para los migrantes en el exilio es: “el día que Cuba sea libre, esa juventud cubana va a poder vivir lo que vivimos nosotros aquí y poder crear una Cuba con un bienestar”.

El productor musical también se refirió los migrantes cubanos diciendo que el sacrificio que ellos han hecho le hace acordar a la canción que escribió y produjo para Celia Cruz, ‘Por Si Acaso No Regreso’.

“Ella lloraba pensando en lo que ha pasado, en como una persona puede ser un dictador y cambiar una generación completa”, reveló.

Y comentó que sobre el régimen cubano que: “60 años que no tienen libertad y que no conocen nada más” y que la reapertura de la Torre de la Libertad “es un gran ejemplo de esperanza y de reconocer que vivimos en un gran país”.

Además se refirió a las deportaciones masivas que hay en la unión americana: “los migrantes vinimos a trabajar y han hecho grandes contribuciones”.

“Vivimos en un momento en el que a los migrantes los están atacando y no me gusta porque pienso que de alguna manera hay que ser organizados porque mucha gente que era migrante como yo han contribuido mucho a lo que es un tributo al sueño americano”, concluyó.