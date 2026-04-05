Emiratos Árabes Unidos afirma que se unirá “a cualquier iniciativa” de EE. UU. para reabrir el estrecho de Ormuz

Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a sumarse a cualquier iniciativa internacional liderada por Estados Unidos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, declaró este domingo el asesor presidencial Anwar Gargash.

Gargash dijo además que la estrategia iraní "consolidará el papel de Estados Unidos" en la región y también hará que "la influencia de Israel" sea "más preponderante".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo en una publicación en redes sociales con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto.

Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó este sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que "el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. No habrá nada igual".

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"Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. solo miren", escribió el presidente, y añadió: "Alabado sea Alá".

El 26 de marzo, Donald Trump emitió un ultimátum de 10 días a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para la economía global que ha estado bloqueada por Irán desde el comienzo de los ataques de EE. UU. e Israel.

El ultimátum estaba fijado para el "lunes 6 de abril a las 8:00 p. m., hora de Washington". En caso de que no se reabriera el estrecho, el presidente estadounidense había amenazado con destruir centrales eléctricas en Irán.

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz es un corredor marítimo clave situado entre Irán y Omán. Esta vía enlaza el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, además de un volumen significativo de gas licuado, lo que lo convierte en uno de los enclaves geopolíticos más estratégicos del planeta.