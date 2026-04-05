NTN24
Domingo, 05 de abril de 2026
Domingo, 05 de abril de 2026
Estados Unidos

Emiratos Árabes Unidos afirma que se unirá “a cualquier iniciativa” de EE. UU. para reabrir el estrecho de Ormuz

abril 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz / FOTO: Captura de pantalla
Estrecho de Ormuz / FOTO: Captura de pantalla
Donald Trump amenazó este domingo en una publicación en redes sociales con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto.

Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a sumarse a cualquier iniciativa internacional liderada por Estados Unidos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, declaró este domingo el asesor presidencial Anwar Gargash.

Gargash dijo además que la estrategia iraní "consolidará el papel de Estados Unidos" en la región y también hará que "la influencia de Israel" sea "más preponderante".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo en una publicación en redes sociales con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto.

Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó este sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que "el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. No habrá nada igual".

o

"Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. solo miren", escribió el presidente, y añadió: "Alabado sea Alá".

El 26 de marzo, Donald Trump emitió un ultimátum de 10 días a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para la economía global que ha estado bloqueada por Irán desde el comienzo de los ataques de EE. UU. e Israel.

El ultimátum estaba fijado para el "lunes 6 de abril a las 8:00 p. m., hora de Washington". En caso de que no se reabriera el estrecho, el presidente estadounidense había amenazado con destruir centrales eléctricas en Irán.

Cabe señalar que el estrecho de Ormuz es un corredor marítimo clave situado entre Irán y Omán. Esta vía enlaza el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, además de un volumen significativo de gas licuado, lo que lo convierte en uno de los enclaves geopolíticos más estratégicos del planeta.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Emiratos Árabes Unidos

estrecho de Ormuz

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Delcy Rodríguez es una dictadura” y “no va a haber paz en Venezuela hasta que se reinicie un proceso en vía de la democracia”: Ronald Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Despegue de Artemis II (AFP)
Artemis II

¡Histórico, inicia riesgosa misión a la Luna! Así fue el despegue perfecto de Artemis II para el viaje tripulado más lejano en la historia

Despegue de Artemis II
Artemis II

Vivir y trabajar en el espacio: así es la colonia que EE. UU. quiere construir en el polo sur de la Luna

La bandera estadounidense ondea al viento mientras la estela del cohete Space Launch System (SLS) que transporta la cápsula Orion para la misión Artemis II cruza el cielo / Donald Trump, presidente de EE - Fotos: EFE
Donald Trump

Victorioso mensaje de Trump tras despegue de Artemis: "Estamos ganando en el espacio y en la Tierra"

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

¿Intocable?: "Diosdado Cabello va a caer, desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington"

Satélite | Foto Canva
América Latina

EE. UU. advierte sobre la creciente infraestructura espacial de China en país de Sudamérica

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

¿Intocable?: "Diosdado Cabello va a caer, desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington"

Satélite | Foto Canva
América Latina

EE. UU. advierte sobre la creciente infraestructura espacial de China en país de Sudamérica

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

Jugadores de la Selección de Argentina - Foto: EFE
Selección Argentina

Argentina confirmó amistosos ante selecciones africanas para la fecha FIFA de marzo

Fotos: Yeferson Cossio y Felipe Córdoba/ Mascotas - Foto de referencia Canva
Mascotas

Yeferson Cossio se suma a importante causa que busca que existan hospitales públicos para las mascotas en Colombia

Faisal bin Farhan Al Saud | Foto AFP
Arabia Saudita

Arabia Saudita le hace fuerte advertencia al régimen de Irán después de que dos refinerías fueran atacadas

Miley Cyrus | Foto: EFE
Miley Cyrus

Como si no hubiera pasado el tiempo: así se ve Miley Cyrus en el primer adelanto del especial por el aniversario número 20 de la popular serie 'Hannah Montana'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre