Congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar pide transparencia electoral en Colombia y afirma que "Cepeda es Petro number two"

Este miércoles, la congresista republicana de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, se refirió a las próximas elecciones presidenciales de Colombia.

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La legisladora pidió transparencia en la contienda electoral y dio su punto de vista sobre el candidato del oficialismo Iván Cepeda.

"El pueblo colombiano, ante todo, no tiene que votar por la izquierda, Cepeda es Petro number two y al pueblo colombiano Petro no le convino", afirmó Salazar.

Luego, la integrante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 27.° distrito congresional de Florida, agregó: "Petro permitió que los cultivos de coca subieran un 300%, negoció con líderes de la guerrilla, permitió que los crímenes subieran 200%".

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Los comicios presidenciales de Colombia de 2026 se realizarán el próximo domingo 31 de mayo.

En esta contienda se elegirá al presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el período 2026-2030.

Vale mencionar que, el periodo presidencial en Colombia es de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

En caso de una posible segunda vuelta se disputaría el 21 de junio. El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos.

En ese sentido, si ningún candidato obtiene esta mayoría absoluta, se debe realizar una segunda vuelta.

Ya en segunda vuelta se medirán los dos candidatos que obtuvieron las votaciones más altas en la primera vuelta.