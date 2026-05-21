Astronautas de la Misión Artemis II que viajaron alrededor de la Luna fueron increpados por hombre que los acusó de mentir: "Nunca nadie ha ido al espacio"

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA, que viajaron alrededor de la Luna el pasado 1 de abril, fueron increpados en el Capitolio de Estados Unidos por un hombre que los llamó mentirosos y negó que el viaje haya sido real.

A través de un video publicado por el mismo hombre en redes sociales, se observa el momento en el que los astronautas son increpados en la sede legislativa de Estados Unidos.

“Dejen de mentirle a la gente. Nunca nadie ha ido al espacio”, se escucha decir a un hombre ante la sorpresa de las astronautas.

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“Su manipulación está funcionando en millones de nosotros, la Nasa es una broma”, agregó.

Por último, envió un mensaje religioso: “Sigan a Jesús. Dios los está vigilando. Arrepiéntanse todos ante Dios”.

Este incidente se da en medio de las teorías conspirativas alrededor de los viajes al espacio y que se han difundido tras la histórica Misión de Artemis II de abril pasado.

Cabe recordar que los astronautas de la misión Artemis II estuvieron durante 10 días en el espacio, desde el lanzamiento el pasado 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

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Desde su llegada a la superficie lunar desde la cápsula Orion, los cuatro astronautas estuvieron durante siete horas sobrevolando la Luna y observando de cerca toda su majestuosidad.

Incluso, durante el sobrevuelo estuvieron durante 40 minutos incomunicados dada la pérdida de comunicación con la Tierra mientras transitaban por la cara oculta de la Luna.