Bélgica le apuesta a la experiencia; el seleccionado estará liderado por Courtois, Lukaku y Bruyne: esta es la lista de convocados para el Mundial

Este viernes, el seleccionador de Bélgica, Rudi García, entregó la lista oficial de los 26 jugadores con los que enfrentará la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, certamen en el que participará por decimoquinta ocasión.

Con la intención de superar lo hecho en el Mundial de Rusia 2018, donde tuvo su mejor presentación quedando en el podio (tercer lugar), García le apostó a un grupo que combina experiencia y juventud en cada una de las posiciones dentro del terreno de juego.

Dentro de los convocados se destaca la presencia de los experimentados Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid; el mediocampista Kevin De Bruyne y el delantero Romelu Lukaku del Napoli, quienes inscribirán su cuarta participación en el certamen mundialista.

Pese a que Lukaku se ha visto afectado por una lesión y falta de ritmo en la vigente temporada con su club, el técnico de los ‘Diablos Rojos’ decidió apostarle a su experiencia.

El estratega francés dejó claro que actualmente el atacante de 33 años se encuentra en óptimas condiciones y que se merece la oportunidad por ser el máximo goleador en la historia del seleccionado europeo, con 89 goles en 124 partidos.

"Romelu está recuperado, pero está falto de forma y no estoy seguro de que pueda ser titular en los partidos. Pero es nuestro mejor delantero, el máximo goleador de la historia de Bélgica", indicó el entrenador García en rueda de prensa.

Rudi confía en que Lukaku se ponga a ritmo durante las próximas semanas antes de su debut en el certamen mundialista.

Dentro de las novedades, se destaca el primer llamado del delantero Matías Fernández-Pardo del Lille, quien, aunque había hecho proceso en las inferiores de la selección de España, al final declinó por la nacionalidad deportiva con Bélgica, a la que representará en el Mundial de 2026, primero en su registro personal como jugador profesional.

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En cuanto a las ausencias, se encuentran el atacante de la Juventus, Loïs Openda, quien en la vigente temporada perdió protagonismo en el futbol italiano; situación similar le pasó al mediocampista Romeo Lavia, del Chelsea, y Mika Godt, extremo del Ajax, por destacar algunos.

¿Contra quiénes se medirá Bélgica en la fase de grupos del Mundial?

El combinado belga compone el Grupo G de la Copa del Mundo ante sus similares de Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

En cuanto a su debut, los ‘Diablos Rojos’ se enfrentarán el próximo 15 de junio ante el seleccionado egipcio en el estadio Lumen Field de Seattle en los Estados Unidos, desde las 2:00 p.m. hora colombiana.

Estos son los 26 convocados por Bélgica para la Copa del Mundo 2026

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Sanne Lammens (Manchester United/ING), Mike Penders (Estrasburgo/FRA)

Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ING), Zeno Debast (Sporting de Portugal/POR), Kony De Winter (AC Milan/ITA), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier (Lille/FRA), Nathan Ngoy (Lille/FRA), Joachim Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Fráncfort/ALE), Maxim De Cuyper (Brighton/ING)

Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoles/ITA), Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Amadou Onana (Aston Villa/ING), Nicolas Raskin (Rangers/ESC), Axel Witsel (Girona/ESP), Hans Vanaken (Club Brujas).

Delanteros: Romelu Lukaku (Nápoles/ITA), Jeremy Doku (Manchester City/ING), Leandro Trossard (Arsenal/ING), Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Diego Moreira (Estrasburgo/FRA), Matías Fernández-Pardo (Lille/FRA), Dodi Lukebakio (Benfica/POR), Alexis Saelemaekers (AC Milan/ITA).