Ocupantes del crucero que sufrió brote de hantavirus desembarcaron en la isla española de Tenerife y comenzaron a partir a sus países

Los cerca de 150 ocupantes del crucero que sufrió un brote de hantavirus comenzaron a desembarcar en el puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife.

La operación de evacuación de los pasajeros a sus países, que finalizará el lunes, comenzó este domingo después de que el crucero Hondius sufriera un brote de dicha enfermedad que mató a tres de sus pasajeros, luego de zarpar el 1 de abril de Argentina.

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Vestidos con trajes protectores azules, los involucrados iban descendiendo por pequeños grupos de la embarcación y eran llevados hasta el pequeño puerto en lanchas, según reportó la agencia de noticias AFP.

En entrevista con RTVE, la directora de Protección Civil española, Virginia Barcones, aseguró que "si todo sigue conforme a lo previsto", a las 19H00 horas (18H00 GMT) del lunes "el barco va a zarpar rumbo a Países Bajos", su base, solamente con una parte de la tripulación.

Hasta las 13H00 GMT de este domingo, solo habían salido los aviones con los españoles y los franceses, pero la operación seguirá por la tarde.

"Todo va bien", declaró a la AFP uno de los pasajeros franceses, Roland Seitre, justo antes de despegar. "Absolutamente todo el mundo está bien, no hay nada que objetar", añadió, refiriéndose al proceso de evacuación.

Los primeros en salir del crucero fueron los catorce españoles, quienes fueron trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 minutos, donde arribaron en autobuses rojos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la parte del conductor separada de los pasajeros por una especie de muro profiláctico.

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Tras llegar al terminal aéreo, se cambiaron los trajes de protección y fueron desinfectados, antes de despegar en el avión con el que aterrizaron cerca de Madrid a las 10H55 GMT hacia Madrid, desde donde partieron a un hospital militar para hacer cuarentena.

Dicha operación ocurrirá con los demás pasajeros y miembros de la tripulación de otras nacionalidades.

Se espera que este domingo salgan vuelos a Países Bajos, Canadá, Turquía, el Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. Mientras que el último vuelo, hacia Australia, saldrá el lunes.