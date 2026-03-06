Emiratos Árabes Unidos informa que más de 180 misiles balísticos y 1.110 drones del régimen iraní han sido detectados en su territorio

Este viernes, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dio a conocer cómo han funcionado sus sistemas de defensa en pro de la seguridad de su nación. Esto en medio de los ataques del régimen iraní hacia su país desde el pasado sábado, luego de la operación militar llevada a cabo por parte de los Estados Unidos e Israel hacia los ayatolás.

De acuerdo con la cartera de defensa de los EAU, desde el inicio de la represalia del régimen de Irán hacia su territorio, han detectado más de 200 misiles balísticos, de los cuales han logrado interceptar más de 180; han sido “destruidos”.

“Desde el inicio de los flagrantes ataques iraníes, se han detectado un total de 205 misiles balísticos, de los cuales 190 fueron destruidos, 13 cayeron al mar y 2 aterrizaron dentro de los Emiratos Árabes Unidos”, expresó el Ministerio de Defensa, por medio de su cuenta de X.

Asimismo, informaron que cerca de los “1184 drones iraníes” que han invadido su territorio, “1110 fueron interceptados” y cerca de “74 cayeron” e impactaron en su suelo, causando graves afectaciones, que han provocado la muerte de ciudadanos y han dejado decenas de heridos.

“También se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero”, agregó el Ministerio.

Según la información compartida por la cartera de Defensa, estos ataques hasta la fecha han dejado un saldo de tres personas fallecidas y “112 heridos leves” de diferentes nacionalidades.

Finalmente, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos ratificó el compromiso de sus Fuerzas Armadas, las cuales continuarán en “alertas máximas y totalmente preparadas para hacer frente a cualquier amenaza y enfrentar firmemente cualquier intento de socavar la seguridad del país”.

Todo esto con la finalidad de garantizar “la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, y se salvaguarden sus intereses y recursos nacionales”.