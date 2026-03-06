NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos informa que más de 180 misiles balísticos y 1.110 drones del régimen iraní han sido detectados en su territorio

marzo 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
Misiles balísticos de Irán - Foto referencia: AFP
Misiles balísticos de Irán - Foto referencia: AFP
Los ataques del régimen de Irán han dejado tres personas muertas y decenas de heridos, de acuerdo con la información de la cartera.

Este viernes, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos dio a conocer cómo han funcionado sus sistemas de defensa en pro de la seguridad de su nación. Esto en medio de los ataques del régimen iraní hacia su país desde el pasado sábado, luego de la operación militar llevada a cabo por parte de los Estados Unidos e Israel hacia los ayatolás.

De acuerdo con la cartera de defensa de los EAU, desde el inicio de la represalia del régimen de Irán hacia su territorio, han detectado más de 200 misiles balísticos, de los cuales han logrado interceptar más de 180; han sido “destruidos”.

“Desde el inicio de los flagrantes ataques iraníes, se han detectado un total de 205 misiles balísticos, de los cuales 190 fueron destruidos, 13 cayeron al mar y 2 aterrizaron dentro de los Emiratos Árabes Unidos”, expresó el Ministerio de Defensa, por medio de su cuenta de X.

Asimismo, informaron que cerca de los “1184 drones iraníes” que han invadido su territorio, “1110 fueron interceptados” y cerca de “74 cayeron” e impactaron en su suelo, causando graves afectaciones, que han provocado la muerte de ciudadanos y han dejado decenas de heridos.

“También se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero”, agregó el Ministerio.

Según la información compartida por la cartera de Defensa, estos ataques hasta la fecha han dejado un saldo de tres personas fallecidas y “112 heridos leves” de diferentes nacionalidades.

Finalmente, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos ratificó el compromiso de sus Fuerzas Armadas, las cuales continuarán en “alertas máximas y totalmente preparadas para hacer frente a cualquier amenaza y enfrentar firmemente cualquier intento de socavar la seguridad del país”.

Todo esto con la finalidad de garantizar “la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, y se salvaguarden sus intereses y recursos nacionales”.

Temas relacionados:

Emiratos Árabes Unidos

Ministro de Defensa

Ataques

Ataque al régimen de Irán

Irán

Régimen de los Ayatolás

Drones

Misiles balísticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Si no cumplen, tendrán consecuencias peores": embajador venezolano en Canadá sobre relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

"Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas": secretario Marco Rubio

Casey Wasserman | Foto AFP
Estados Unidos

Alcaldesa de Los Ángeles pide la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras ser vinculado con Jeffrey Epstein

Departamento del Tesoro | Foto Canva
Estados Unidos

EE. UU. sanciono a más de 30 personas y embarcaciones por facilitar la venta ilícita de petróleo iraní y misiles balísticos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trofeo Copa Sudamericana - Foto: EFE
Recopa Sudamericana

Definidos los equipos clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ¿cuándo será el sorteo?

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

"Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas": secretario Marco Rubio

Eclipse solar anular | Foto NASA
Eclipse

Así se vio desde el espacio la increíble sombra del eclipse solar anular cruzando la Tierra: satélites lo captaron en video

Casey Wasserman | Foto AFP
Estados Unidos

Alcaldesa de Los Ángeles pide la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras ser vinculado con Jeffrey Epstein

Cervezas / FOTO: EFE
Economía

La popular cervecería que anunció importante recorte de personal: hasta 6.000 personas se quedarán sin empleo

Departamento del Tesoro | Foto Canva
Estados Unidos

EE. UU. sanciono a más de 30 personas y embarcaciones por facilitar la venta ilícita de petróleo iraní y misiles balísticos

Lionel Messi con el PSG - Foto: EFE
Lionel Messi

Entrenador reveló que Messi se enojó porque lo sustituyó en un partido cuando jugaba en el PSG: "Me dijo: 'Tienes que preguntarme'"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre