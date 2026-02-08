Manuel Turizo se solidariza con los afectados por las lluvias en el departamento de Córdoba y pide donaciones a sus seguidores

Tragedia en el norte de Colombia. Las inundaciones en el departamento de Córdoba, en la región Caribe, dejan más de 20.000 familias damnificadas, viviendas bajo el agua y comunidades enteras resistiendo.

La emergencia humanitaria requiere de ayudas, pues el nivel de las inundaciones se mantiene y múltiples zonas permanecen completamente aisladas, dificultando las labores de rescate y la evacuación hacia albergues temporales.

Por ello, el cantante colombiano Manuel Turizo, famoso por diferentes canciones del género urbano que se han hecho populares fuera del país, se solidarizó con la gente, habilitó un link para donaciones e invitó a sus seguidores a colaborar con lo que puedan.

“Saludo a mi gente de Montería, de donde yo soy, las inundaciones están acabando con todo, hay mucha gente que han tenido que evacuar de sus casas, los colegios públicos están sirviendo de albergues hay miles de familias afectadas, hay una catástrofe grandísima y post de hoy es para pedirle a mi gente de redes sociales que, si pueden, ayuden”, dijo el músico.

“Se están necesitando colchones y cobijas para que la gente pueda dormir, mercados, agua, transporte para sacar a la gente atrapada por las inundaciones. Dejo un link de una fundación que yo estoy apoyando, el que pueda y de la manera que pueda, ayuden, esto es por Montería, la situación es crítica entonces todo colombiano que pueda póngase la mano en el corazón”, complementó Turizo.

En Montería, capital del departamento, las autoridades han habilitado albergues temporales donde las personas están llegando tras abandonar sus viviendas y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD) está activo para llevar ayudas a los damnificados.