Jueves, 05 de marzo de 2026
Britney Spears

Liberan a Britney Spears quien fue detenida bajo sospecha de conducir tomada, pero debe responder por el caso

marzo 5, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Britney Spears contó que su madre la abofeteó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan
Britney Spears| Foto Instagram: @britneyspears
La ‘princesa del pop’ estaba sola y cerca de su casa en el vecindario de Thousand Oaks, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue detenida, según TMZ.

Britney Spears, la 'Princesa del Pop', fue detenida la noche del miércoles por la policía en California bajo sospecha de manejar intoxicada, informaron medios locales.

Spears fue arrestada a las 21h28 locales del miércoles en el condado de Ventura, en el que reside la intérprete de "Oops!... I Did It Again", y fichada en la madrugada del jueves, de acuerdo con los archivos oficiales.

La cantante de 44 años fue liberada a las 6h07 de este jueves, y tendrá que comparecer ante la justicia el 4 de mayo para responder por el caso.

Spears estaba sola y cerca de su casa en el vecindario de Thousand Oaks, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue detenida, detalló el portal TMZ citando fuentes policiales.

El portal especializado agregó que la policía de carreteras trasladó a la cantante a un hospital para determinar el nivel de alcohol en la sangre.

La cuenta de Instagram de la cantante, en la cual publica regularmente videos bailando que en algunas ocasiones han encendido las alarmas sobre su estado emocional, fue desactivada.

Spears, quien en su auge en los años 2000 fue acechada por tabloides y paparazzi, enfrentó a su padre en la justicia para poner fin a su tutela legal.

Tras el fallo de la justicia a favor en 2021, la estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió su catálogo musical y ha mostrado un comportamiento a veces errático en sus redes sociales, al tiempo que intenta aproximarse a sus hijos, quienes viven con su padre, el bailarín Kevin Federline, en Hawái.

"Ha sido un incidente desafortunado y totalmente inexcusable. Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que esto sea el primer paso hacia un cambio muy necesario en la vida de Britney", dijo su representante a la publicación Deadline.

"Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan muy necesario para prepararla para el éxito y el bienestar", agregó.

Temas relacionados:

Britney Spears

Arrestos

Música

Estados Unidos

