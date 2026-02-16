"No puede ser una fotografía del presidente Trump y al lado Diosdado Cabello": Elliott Abrams sobre posibilidad de un viaje del presidente de EE. UU. a Venezuela

En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, la administración de Donald Trump mantiene conversaciones con Delcy Rodríguez, la nueva encargada tras la captura de Nicolás Maduro.

El exrepresentante especial de Estados Unidos para Venezuela (2019-2020), Elliott Abrams, resaltó en La Tarde de NTN24 que el presidente Trump no debería visitar Venezuela antes del regreso de María Corina Machado al país.

El exenviado especial para Venezuela durante la primera administración Trump manifestó serias dudas sobre el proceso de transición que actualmente se desarrolla en el país sudamericano.

Abrams cuestionó la genuina voluntad de cambio de quienes lideran las negociaciones desde el gobierno venezolano y señaló que hasta la fecha se observan "esfuerzos muy inteligentes" por parte de Delcy y Jorge Rodríguez "para quedarse en poder, trabajando con el presidente Trump y los Estados Unidos, haciendo lo que tienen que hacer, lo menos que pueden hacer, y sin avanzar hasta la democracia o una apertura política en Venezuela".

El experto señaló que su principal interrogante es "si el presidente Trump y los Estados Unidos van a presionar para una apertura política o no".

Respecto a la confianza depositada en los hermanos Rodríguez para conducir este proceso, Abrams fue contundente: "Claro que sí", se equivoca la administración. "Si ellos querían avanzar hacia la democracia, tenían 20 años para hacerlo, y no querían hacerlo", afirmó.

El analista destacó que aproximadamente 600 personas permanecen sin ser liberadas, y aquellos que han sido excarcelados "no son libres todavía, no pueden hablar, tienen límites". Para Abrams, esto indica claramente "el juego de Delcy".

A su vez, subrayó que no se necesita una ley de amnistía para liberar a los presos de conciencia: "Con una sola orden de alguno de los dos, se pueden abrir las puertas de la cárcel".

Sobre las elecciones, Abrams rechazó el argumento de Jorge Rodríguez de que no pueden organizarse este año: "Es ridículo, que no pueden organizar elecciones este año. ¿En tres meses? No. ¿En seis meses? Sí, creo que sí", afirmó y recordó que Venezuela tuvo elecciones "bastante bien organizadas en el año 24, ganadas por la oposición".

El experto expresó preocupación porque el presidente Trump "quiere estabilidad y petróleo" y podría estar viendo el regreso de María Corina Machado "como un factor de inestabilidad". Sin embargo, fue enfático al afirmar que Trump "no debería visitar Venezuela antes del regreso de María Corina Machado". "No nos podemos imaginar una fotografía del presidente Trump con Diosdado Cabello al lado", advirtió.

Abrams propuso una hoja de ruta clara: primer paso, "libertad de presos, el 100% de los presos"; segundo, "regreso de diálogos políticos"; tercero, "negociación sobre una transición" con mediación neutral, posiblemente del Vaticano.

Respecto a una eventual ley de amnistía, el experto indicó que debería ser negociada ampliamente, no discutida por "un congreso que tiene mayoría chavista".