Viernes, 12 de septiembre de 2025
Metro de Bogotá

Emoción en la capital colombiana por primeras imágenes del Metro de Bogotá andando sobre los rieles

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Metro de Bogotá / FOTO: Captura de video
El proyecto más ambicioso de la movilidad bogotana avanza e ilusiona a los ciudadanos con tener pronto la primera línea del metro.

Avanza la construcción del Metro de Bogotá, ya se encuentra en el patio taller de Bosa, al suroccidente de la ciudad, el primer tren de la Línea 1 que llegó a la capital tras un viaje de más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena.

Este viernes 12 de septiembre se conoció de un video de este tren andando por los rieles que se encuentran en el patio taller, como parte de las pruebas de rodaje, lo que muestra que está completamente armado, funcionando y esperando a operar una vez culmine la construcción de la primera línea que está presupuestada para el primer trimestre del 2028.

En la madrugada del jueves 11 de septiembre, la caravana con los seis vagones de este primer tren se desplazó por Siberia, Mosquera, la avenida calle 13, la avenida Guayacanes y la avenida Villavicencio hasta llegar al patio taller en Bosa. Usuarios en redes sociales capturaron en video el viaje de los camiones que llevaban los vagones.

"A la 1:34 de la madrugada del jueves 11 de septiembre, están entrando a Bogotá los primeros vagones del Metro. Seguirán su recorrido hasta el patio taller donde pronto iniciarán pruebas. En Bogotá seguimos construyendo el futuro", escribió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán en su cuenta de X.

El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, aseguró que el segundo tren ya salió de China y se espera que en menos de un mes esté llegando a Cartagena para, posteriormente, ser trasladado a Bogotá.

