Lunes, 24 de noviembre de 2025
"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El excongresista colombiano Federico Hoyos habló en La Mañana de NTN24 sobre la grave acusación de Petro contra el Banco Interamericano de Desarrollo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó el pasado viernes en Cali una grave acusación contra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalando que la entidad financiera habría ofrecido créditos a alcaldes opositores para la compra de votos de cara a las elecciones de 2026.

Durante su intervención, el mandatario colombiano afirmó que, en una supuesta reunión virtual con alcaldes opositores, representantes del BID habrían ofrecido financiamiento.

"La plata, el dinero en dólares con que se va a comprar los votos, primero no va a ser a través del comprador del barrio, y no va a ser compra, va a ser deuda", declaró Petro.

El presidente detalló que "todos los alcaldes que estaban en esa reunión empezaron a ofrecer instituciones para recibir decenas de millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo sin permiso del gobierno nacional".

Según sus palabras, estos recursos estarían destinados "en crédito para comprar tamales, lechonas, bicicletas, motos, tejas, todo lo que antes se hacía con el dinero del narcotráfico en Colombia".

Al respecto, Federico Hoyos, excongresista y exembajador de Colombia en Canadá, habló en NTN24.

“Petro está destruyendo las relaciones internacionales de Colombia. Con los aliados estratégicos importantes busca una confrontación permanente a pesar de las advertencias que se han hecho”, dijo.

De acuerdo con el excongresista, Petro busca ambientar una especie de fraude electoral. “En lugar de estar calumniando al Banco Interamericano de Desarrollo, debería buscar más y mejores aportes para la lucha contra la pobreza”, puntualizó.

“Petro busca destruir las instituciones. Petro busca enemistarse con Estados Unidos para desviar la atención”, aseguró.

