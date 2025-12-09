Tras la muerte de Alfredo Díaz, régimen sacó del Helicoide a un grupo de presos políticos en traje amarillo, entre ellos al periodista Rory Branker

Sin orden judicial y sin notificaciones a familiares y/o defensas, este lunes se registró una nueva ola de traslados intercarcelarios de presos políticos en Venezuela, en medio de las crecientes tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), detalló en sus redes sociales que recibió varias denuncias de familiares, quienes se enteraron de los traslados arbitrarios "al acudir a los centros de reclusión para entregar alimentos e insumos básicos" a sus parientes, sin haber recibido notificaciones de estas medidas.

"Este patrón persistente de traslados intercarcelarios arbitrarios, ejecutados sin orden judicial y sin notificación adecuada a las familias ni a los abogados de confianza, constituye una grave violación a los estándares nacionales e internacionales", resalta JEP.

El partido opositor Vente Venezuela, que lidera la nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, también condenó el accionar que se suma a la lista de violación de derechos humanos cometidos a diario en el país.

"Familiares y abogados no fueron informados de esta situación. Basta de injusticias", manifestó el Comité en X.

Entre los presos políticos que fueron trasladados a cárceles desconocidas, se encuentra el periodista Rory Branker, detenido en febrero de 2025, y quien permanecía en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, Caracas.

Además, en las redes sociales se filtró un video donde se observa al Branker uniformado de color amarillo, subiendo a un autobús del Ministerio Penitenciario.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas exigen información sobre su paradero.

El activista político Aldo Rosso, de Voluntad Popular, también fue trasladado desde la sede de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas, hasta la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, según denunció la organización política.

Estos traslados además surgen horas después del fallecimiento bajo custodia del régimen, del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien permanecía aislado en El Helicoide desde hace más de un año.