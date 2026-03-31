NTN24
Martes, 31 de marzo de 2026
Martes, 31 de marzo de 2026
Mundial 2026

Empresa colombiana sorprende al presentar la camiseta que utilizará selección a la que vestirá en el Mundial 2026: "Nada que envidiarle a las grandes"

marzo 31, 2026
Por: Luis Cifuentes
Partido de Eliminatorias de Concacaf - Foto: EFE
Partido de Eliminatorias de Concacaf - Foto: EFE
Por primera vez, una marca colombiana tendrá presencia en el evento deportivo más importante del mundo.

Una marca de indumentaria colombiana tendrá presencia en el Mundial de 2026 vistiendo a una selección que se clasificó a su segunda cita orbital en la historia.

La reconocida empresa deportiva dio a conocer la camiseta especial que vestirá la selección en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y arrancará el próximo 11 de junio.

Se trata de la empresa deportiva Saeta, que viste a la selección de Haití. Cabe recordar que la selección centroamericana logró su clasificación a la cita orbital 2026 de manera directa por Concacaf.

o

La empresa colombiana mostró a través de un video la camiseta que llevará la selección haitiana en el Mundial de 2026 y que contará con un diseño especial en la parte inferior.

Hace más de dos siglos atrás, una nación nació; hoy, una nueva era empieza. Una nueva Haití está lista para el mundo”, dice el video con el que se dio a conocer la nueva indumentaria.

La camiseta llevará símbolos importantes de la nación caribeña. Desde sus encantadores paisajes hasta parte de su historia de liberación.

Además del color azul predominante, destaca que en la parte trasera aparecen palmeras y en la parte inferior las palabras “Unión y Fe, la fuerza”.

o

Pero un detalle más llamó la atención en el lanzamiento. En la parte inferior delantera se observa una imagen que rememora la batalla de Vertières de 1803 en la que los isleños derrotaron a las tropas de Napoleón y consiguieron su independencia.

El diseño ha generado reacciones positivas en redes sociales

“Es hermosa”; “Qué buenísima camiseta”; “Mejores diseños tiene la marca colombiana”; “Nada que envidiarle a las grandes marcas”, fueron algunas reacciones en redes sociales.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Fútbol

Haití

Concacaf

Camiseta

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse": Delcy Rodríguez cambió el rojo chavista y la figura de Chávez por pendones azules con su rostro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Cuba está a punto de colapsar": Ramón Saúl Sánchez, exiliado cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Ataque al régimen de Irán

¿Cómo sería una eventual operación terrestre del Ejército de EE. UU. en Irán? Experto explica

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Embajada de EE. UU. en Caracas, Venezuela / Walter Molina Galdi, politólogo venezolano - Fotos: EFE / NTN24
Embajada de Estados Unidos

"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores": politólogo Walter Molina Galdi sobre la reapertura de la sede diplomática de EE. UU. en Caracas

Misión Artemis II | Foto: EFE
Artemis

"La NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto": astrónomo explica todo sobre el lanzamiento de Artemis II

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Peloteros de la Selección de Venezuela y República Dominicana durante duelo en el Clásico Mundial 2026 - EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Así quedó el duelo Venezuela vs. República Dominicana en el Clásico Mundial: la novena de Omar López tendrá un duro choque en cuartos de final

FIFA | Foto: AFP
FIFA

La FIFA sufre un fuerte golpe a 79 días del Mundial de 2026 al ser demandada por aficionados por los "exorbitantes" precios de las boletas: "ostenta un monopolio en la venta de entradas"

Foto referencia | Canva
Futbolistas

La grave y escabrosa lesión que sufrió un jugador tras recibir una fuerte entrada durante un partido en Ecuador

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto X: @CNE_COLOMBIA
CNE

Consejo Nacional Electoral de Colombia culmina exitosamente su atención en sedes de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz

Peloteros de la Selección de Venezuela y República Dominicana durante duelo en el Clásico Mundial 2026 - EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Así quedó el duelo Venezuela vs. República Dominicana en el Clásico Mundial: la novena de Omar López tendrá un duro choque en cuartos de final

La hora del planeta - Foto Canva
Medio Ambiente

“Es una acción individual que puede transformar colectivamente el planeta”: llega la Hora del Planeta 2026

Kevin Andrade, preso político venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela protestando
Presos políticos

Madre de Kevin Andrade, detenido por el régimen venezolano cuando buscaba trabajo, revela detalles del día del secuestro

Ataque en Teherán, Irán - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Nuevos ataques contra el régimen de Irán tras advertencia de Washington de que este martes sería "el día más intenso"

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: AFP
Ley de Amnistía

"La ley de amnistía ha resultado tan discrecional que quienes aplicaban antes las torturas ahora son encargadas de los ministerios más importantes": Alejandro Hernández

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: AFP
Israel

Netanyahu explicó el motivo por el cual la policía de Israel impidió la entrada al Patriarca Latino de Jerusalén a la iglesia del Santo Sepulcro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre