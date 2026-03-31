Empresa colombiana sorprende al presentar la camiseta que utilizará selección a la que vestirá en el Mundial 2026: "Nada que envidiarle a las grandes"

Una marca de indumentaria colombiana tendrá presencia en el Mundial de 2026 vistiendo a una selección que se clasificó a su segunda cita orbital en la historia.

La reconocida empresa deportiva dio a conocer la camiseta especial que vestirá la selección en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y arrancará el próximo 11 de junio.

Se trata de la empresa deportiva Saeta, que viste a la selección de Haití. Cabe recordar que la selección centroamericana logró su clasificación a la cita orbital 2026 de manera directa por Concacaf.

VEA TAMBIÉN Estas son las 12 selecciones que este martes se juegan las últimas seis plazas libres del Mundial 2026: horarios de los partidos o

La empresa colombiana mostró a través de un video la camiseta que llevará la selección haitiana en el Mundial de 2026 y que contará con un diseño especial en la parte inferior.

“Hace más de dos siglos atrás, una nación nació; hoy, una nueva era empieza. Una nueva Haití está lista para el mundo”, dice el video con el que se dio a conocer la nueva indumentaria.

La camiseta llevará símbolos importantes de la nación caribeña. Desde sus encantadores paisajes hasta parte de su historia de liberación.

Además del color azul predominante, destaca que en la parte trasera aparecen palmeras y en la parte inferior las palabras “Unión y Fe, la fuerza”.

Pero un detalle más llamó la atención en el lanzamiento. En la parte inferior delantera se observa una imagen que rememora la batalla de Vertières de 1803 en la que los isleños derrotaron a las tropas de Napoleón y consiguieron su independencia.

El diseño ha generado reacciones positivas en redes sociales

“Es hermosa”; “Qué buenísima camiseta”; “Mejores diseños tiene la marca colombiana”; “Nada que envidiarle a las grandes marcas”, fueron algunas reacciones en redes sociales.