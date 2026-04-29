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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Medicamentos

Grave denuncia: Federación Médica Venezolana afirma que cargamento con toneladas de medicamentos enviado por EE. UU. jamás llegó a hospitales

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Las donaciones, que llegaron con el objetivo de aliviar la crítica escasez de insumos en los hospitales venezolanos, no han sido localizadas en ninguna instalación médica del país, según informó el presidente de la Federación.

Una grave denuncia emerge de Venezuela, donde la Federación Médica Venezolana advierte sobre la misteriosa desaparición de más de 70 toneladas de medicamentos y suministros quirúrgicos enviados desde Estados Unidos.

Las donaciones, que llegaron con el objetivo de aliviar la crítica escasez de insumos en los hospitales venezolanos, no han sido localizadas en ninguna instalación médica del país, según informó el presidente de la Federación, Douglas León Natera.

El envío de medicinas, según registros, ocurrió en dos partes. El primero, el 13 de febrero, con seis toneladas de medicamentos esenciales, y el segundo, el 21 de febrero, con 65 toneladas de insumos quirúrgicos.

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Estos cargamentos fueron oficializados en una ceremonia que contó con la presencia de la encargada de negocios Laura Dogu. No obstante, a pesar de estas formalidades, Natera manifiesta que tras monitorear 18 estados, no hay rastro de estos insumos en la red hospitalaria.

La denuncia subraya la omisión de transparencia por parte del régimen venezolano, y León Natera demanda claridad sobre el destino final de estas entregas humanitarias.

Recalcó que los hospitales operan con menos del 10% de los insumos necesarios, situación que define como crítica y deficiente. Además, el panorama de los hospitales pone de manifiesto que muchos dependen del esfuerzo de familiares de los pacientes, quienes deben recurrir a comprar medicinas por su cuenta.

El médico también expone una situación que se extiende por más de 27 años, donde el suministro básico ha estado crónicamente desabastecido.

La preocupación se intensifica al ver que, a pesar de la llegada de ayuda humanitaria, esta no se ha materializado en recurso efectivo en ningún hospital o centro de salud del país.

Cuando se cuestiona sobre el destino de los medicamentos, Natera indica que “no hay información absolutamente” sobre su recepción en hospitales o infraestructuras médicas, incluidos los ambulatorios a nivel nacional. El 95% de estos centros están cerrados actualmente, enfatiza.

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Sobre iniciativas para elevar esta preocupación a nivel diplomático, Natera aclara que la Federación no ha podido contactar directamente a la embajada de Estados Unidos en Caracas.

A pesar de una gran manifestación y el intento de entregar un documento a un oficial, no ha habido interacción con el personal diplomático estadounidense, sugiriendo que el diálogo ha sido limitado a los funcionarios del régimen.

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