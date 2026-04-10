NTN24
Viernes, 10 de abril de 2026
Viernes, 10 de abril de 2026
Medio Oriente

Israel dice que más de 180 terroristas de Hezbolá fueron abatidos durante el "ataque más grande" en el Líbano

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel contra Hezbolá en Líbano - AFP
Ataques de Israel contra Hezbolá en Líbano - AFP
El Ejército declaró que "el recuento aún continúa" tras acciones contra el grupo terrorista en territorio libanés.

Este viernes, el Ejército de Israel reveló los datos del ataque más grande en todo Líbano llevado a cabo contra el grupo terrorista proiraní Hezbolá desde el inicio de la operación "Rugido del León".

Según un mensaje de las autoridades militares en X, "cerca de 180 terroristas fueron atacados en un minuto en tres espacios diferentes".

"Tras una evaluación inicial de inteligencia... se puede determinar que las FDI eliminaron a más de 180 militantes de la organización terrorista Hezbolá. El recuento aún continúa", declaró el Ejército.

o

Hace unos días, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que llevaron a cabo "el mayor ataque coordinado" contra Hezbolá en todo el Líbano desde el inicio de los ataques contra el régimen de Irán.

En un mensaje en la plataforma X, las FDI puntualizaron que el ataque tuvo como objetivo más de 100 cuarteles generales, instalaciones militares y centros de mando y control del grupo terrorista en zonas del país como Beirut, Bekaa y el sur.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán.

Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de ataques conjuntos en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

o

Desde entonces, las FDI emprendieron una ola de ataques contra la organización terrorista, que decidió unirse a dicha campaña militar y operar a favor del régimen terrorista que gobierna Irán.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Israel, desde el inicio de la operación "Rugido del León", las fuerzas del Ejército que actúan por aire, mar y tierra han eliminado a más de 1.400 terroristas de la organización terrorista.

Los ataques de EE. UU. e Israel comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolás para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

Durante más de un mes, el conflicto mantuvo en alerta a países del Golfo, pero el martes 7 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego con el régimen de Irán por un periodo de dos semanas.

Desde que se anunció el alto el fuego, el régimen de Irán sostiene que éste incluye al Líbano.

Temas relacionados:

Medio Oriente

Ataque al régimen de Irán

Hezbolá

Terrorismo

Israel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Personas, que con banderas y carteles querían avanzar, fueron empujados de una manera brutal": activista revela cómo se vivió jornada de protestas en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Irán está debilitado desde el punto de vista militar": analista internacional Andrés Serbín

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro del ayuntamiento de Madrid en su visita a España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Amenaza real": Arnold André, canciller de Costa Rica, sobre declaración como terroristas de grupos vinculados a Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Manifestaciones en Venezuela - EFE
Venezuela

"Venezuela perdió el miedo, el miedo se cambió de acera": José Paulino Patines denuncia represión policial durante protesta laboral en Venezuela

Diosdado Cabello, cómplice de la narcodictadura, solicitado por la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Diosdado Cabello es el único responsable; esta es la democracia en un país bizarro": manifestante tras represión de protesta en Caracas

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Venezuela

"La mayor amenaza que enfrenta Delcy Rodríguez no proviene de Washington, es Diosdado Cabello": experto sobre informe que analiza el papel de la encargada del régimen en Venezuela

Maduro buscaba comprar misiles. (AFP)
Estados Unidos e Irán

Nicolás Maduro intentó comprar misiles balísticos al régimen de Irán en 2020, según el medio Politico

Donald Trump | Foto: EFE
Estados Unidos

Trump evalúa retirar parte de las tropas de Estados Unidos en Europa por tensión en la OTAN, según funcionario

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. anunció que llevó a cabo "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio" a una isla iraní considerada por Trump como la "joya de la corona"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump revela desde la Casa Blanca cuáles serían sus planes futuros frente al régimen de Irán y pide a Netanyahu no atacar yacimientos de gas

Magaly Vásquez González, candidata a la Fiscalía de Venezuela
Fiscalía de Venezuela

“Hay disposición para emprender cambios importantes en el Ministerio Público”: candidata a la Fiscalía General de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. anunció que llevó a cabo "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio" a una isla iraní considerada por Trump como la "joya de la corona"

Juicio contra Nicolás Maduro - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

"Hoy se dio un sello doble que blinda cualquier tipo de información que se le entregue": Maibort Petit revela nuevo documento de la Fiscalía en el caso de Nicolás Maduro

Leonardo Castro, Sebastián Valencia y Mackalister Silva, jugadores de Millonarios - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios buscará ratificarse dentro de los ocho, mientras que el Cali necesita sumar de a tres para alejarse del descenso: así se disputará la fecha 14 del fútbol colombiano

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump revela desde la Casa Blanca cuáles serían sus planes futuros frente al régimen de Irán y pide a Netanyahu no atacar yacimientos de gas

Magaly Vásquez González, candidata a la Fiscalía de Venezuela
Fiscalía de Venezuela

“Hay disposición para emprender cambios importantes en el Ministerio Público”: candidata a la Fiscalía General de Venezuela

Ataque a una sinagoga en Michigan | Foto: AFP
FBI

El FBI investigará el ataque a una sinagoga en Michigan como un "acto de violencia" contra la comunidad judía

Ismael Mayo Zambada (AFP)
El Mayo Zambada

Capturaron a la hija de poderoso narcotraficante "Mayo" Zambada en México, pero fue liberada poco después

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre