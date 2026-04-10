Israel dice que más de 180 terroristas de Hezbolá fueron abatidos durante el "ataque más grande" en el Líbano

Este viernes, el Ejército de Israel reveló los datos del ataque más grande en todo Líbano llevado a cabo contra el grupo terrorista proiraní Hezbolá desde el inicio de la operación "Rugido del León".

Según un mensaje de las autoridades militares en X, "cerca de 180 terroristas fueron atacados en un minuto en tres espacios diferentes".

"Tras una evaluación inicial de inteligencia... se puede determinar que las FDI eliminaron a más de 180 militantes de la organización terrorista Hezbolá. El recuento aún continúa", declaró el Ejército.

VEA TAMBIÉN Trump dice que Irán no tiene "ninguna carta" para negociar más allá del control del estrecho de Ormuz o

Hace unos días, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que llevaron a cabo "el mayor ataque coordinado" contra Hezbolá en todo el Líbano desde el inicio de los ataques contra el régimen de Irán.

En un mensaje en la plataforma X, las FDI puntualizaron que el ataque tuvo como objetivo más de 100 cuarteles generales, instalaciones militares y centros de mando y control del grupo terrorista en zonas del país como Beirut, Bekaa y el sur.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán.

Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de ataques conjuntos en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, las FDI emprendieron una ola de ataques contra la organización terrorista, que decidió unirse a dicha campaña militar y operar a favor del régimen terrorista que gobierna Irán.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Israel, desde el inicio de la operación "Rugido del León", las fuerzas del Ejército que actúan por aire, mar y tierra han eliminado a más de 1.400 terroristas de la organización terrorista.

Los ataques de EE. UU. e Israel comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolás para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

Durante más de un mes, el conflicto mantuvo en alerta a países del Golfo, pero el martes 7 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego con el régimen de Irán por un periodo de dos semanas.

Desde que se anunció el alto el fuego, el régimen de Irán sostiene que éste incluye al Líbano.