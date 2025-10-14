"En la Colombia de Petro ningún venezolano opositor está completamente a salvo": Andrés Villavicencio tras atentado a activistas en Bogotá

El reciente ataque armado en Bogotá contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga ha generado una ola de condenas entre los líderes venezolanos exiliados en España.

Este incidente ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad de los opositores al régimen de Nicolás Maduro que buscan refugio en países vecinos.

Andrés Villavicencio, abogado y activista opositor venezolano exiliado en Madrid, compartió su perspectiva sobre la situación en una entrevista para NTN24.

Villavicencio, quien huyó de Venezuela en octubre de 2024 tras ser testigo electoral, expresó su firme condena al ataque: " Yendri y Luis no son ningunos terroristas ni merecen ningún tipo de atentado. Son dos luchadores por la libertad de Venezuela, por los derechos humanos".

El activista también manifestó su preocupación por la seguridad de los opositores venezolanos en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro, afirmando que "en la Colombia de Petro ningún venezolano opositor está completamente a salvo".

Según Villavicencio, los "tentáculos del régimen chavista" están exportando su violencia más allá de las fronteras venezolanas.

“Colombia es un país que hoy en día es inseguro para el exilio venezolano y para la causa venezolana para la libertad”, dijo.

Villavicencio se refirió a la reciente concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y la controvertida postura del gobierno español al respecto.

Villavicencio lamentó la negativa del presidente Pedro Sánchez a felicitar a Machado, contrastándola con el reconocimiento otorgado por el Parlamento Europeo.

Mirando hacia el futuro, Villavicencio expresó su deseo de que se reconozca la victoria electoral de Edmundo González en las elecciones de julio de 2024, cuyo resultado oficial aún no ha sido publicado por el Consejo Nacional Electoral venezolano.

"El brazo de la justicia se va a posar sobre el régimen chavista sin ninguna duda y se va a reconocer la victoria de Edmundo González", afirmó.